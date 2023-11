Capodanno pazzesco in Europa: 3 notti a cavallo del 31 dicembre in 3 splendide città a meno di 350 euro

Possiamo festeggiare il Capodanno in Europa spendendo pochissimo. Ecco tre soluzioni con meno di 350 euro per passare 3 notti a cavallo dell’ultimo dell’anno in tre splendide città Europee.

Se stai cercando una destinazione per il Capodanno in Europa, ti proponiamo tre città che sapranno sorprenderti con la loro storia, la loro cultura e il loro divertimento. Si tratta di Cracovia, Monaco di Baviera e Norimberga, tre perle del centro Europa che offrono un’atmosfera unica e magica durante le festività natalizie. Cracovia, Monaco di Baviera e Norimberga sono tre mete per festeggiare il Capodanno in Europa, trascorrendo 3 notti a meno di 350 euro totali.

Capodanno pazzesco in Europa a Cracovia con meno di 350 euro

Cracovia è la capitale culturale della Polonia e sembra essere nata con un grande talento: intrattenere, interessare e incuriosire ogni visitatore. Cracovia accoglie i suoi ospiti con un centro storico meraviglioso e una vitalità contagiosa, il luogo ideale per un capodanno in allegria. Per l’ultimo dell’anno, la città offre molte attrazioni interessanti anche per i turisti. Qui si respira ancora aria di Natale, con le bancarelle dei mercatini che vendono prodotti tipici, artigianato e dolci tradizionali.

Abbiamo fatto una breve ricerca tra i portali di viaggi e abbiamo scovato delle soluzioni per tre notti e viaggio aereo a meno di 350 euro. Per esempio partenza da Milano Malpensa nel pomeriggio del 30 dicembre e rientro nel pomeriggio del 2 gennaio. Alloggio nel Novotel Krakow 4 stelle con piscina 4 stelle. Il tutto a 340 euro (offerta individuata al momento della scrittura di questo articolo).

Finire il 2023 e iniziare il 2024 a Monaco di Baviera

Monaco di Baviera è una città unica dalle mille possibilità, una delle mete europee più amate dagli italiani. Monaco durante il periodo dell’Avvento offre il suo profilo più affascinante, con le luci natalizie, le bancarelle e i profumi che avvolgono l’ambiente. Per il Capodanno, la città offre diverse opzioni per festeggiare e si anima ancora di più di allegria. Se ti piacciono gli ambienti tradizionali, puoi prendere parte al cenone di Capodanno in una delle magnifiche birrerie bavaresi della città. Per esempio la famosissima Hofbrähaus, la più antica birreria di Monaco.

Anche a Monaco è possibile trascorrere un Capodanno pazzesco in Europa spendendo meno di 350 euro a testa per 3 notti compreso il viaggio. Ricercando tra le varie offerte sui portali dedicati al turismo abbiamo trovato una soluzione a 311 euro. Alloggiamento al Nyx Hotel 4 stelle con partenza da Linate nel pomeriggio del 30 e ritorno nella sera del 2 gennaio 2024. Ma ci sono delle soluzioni anche e meno di 300 euro se si opta per un albergo meno stellato.

Capodanno nel gioiello della Baviera, Norimberga.

Norimberga è un altro gioiellino della Baviera e più precisamente della Franconia. Poco rimane degli originali edifici medioevali dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale, ma la ricostruzione post-bellica è stata così precisa che la città ha conservato il suo fascino antico. Il centro storico lo si gira in pochi minuti, dopo il primo giorno si finisce per ritornare sempre nelle stesse strade. Per il capodanno a Norimberga, tre giorni sono probabilmente più che sufficienti per visitare la città, ma se hai tempo puoi anche fare delle gite fuori porta nelle vicine Würzburg, Rothenburg ob der Tauber o Bamberg.

Qui si possono trascorre 3 notti dal 30 dicembre al 2 gennaio spendendo meno di 350 euro. Per esempio scegliendo come alloggio Holiday Inn, Express Furt 4 stelle, giudicato eccellente dalle recensioni. Per il viaggio il volo parte da Linate nel tardo pomeriggio del 30 dicembre e ritorno a Malpensa nel pomeriggio del 2 gennaio.

Queste sono solo alcune delle proposte per il Capodanno in Europa, ma ci sono molte altre città che meritano una visita in questo periodo dell’anno. Chi invece preferisce rimanere in Italia, può scegliere 4 originalissime idee per salutare il nuovo anno.