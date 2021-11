Se i nostri capelli sono sfuggiti alle sferzate del torrido caldo estivo, dovremo prestare altrettanta attenzione a freddo e umidità invernali. Se infatti sole e salsedine sono tra le prime cause di capelli sfibrati, le condizioni ambientali più rigide fanno perdere luce e tono ai capelli.

Inoltre, anche la vita di città intacca il capello a causa delle polveri e dello smog.

Al fine di fronteggiare questo problema, per allungare la vita ai capelli ecco come dovremmo fare lo shampoo secondo la scienza accompagnandolo ad alcuni prodotti specifici.

Tra le tante soluzioni naturali, oggi ne presentiamo una che fa scalpore tra le grandi star e che vanta proprietà strabilianti.

Capelli voluminosi e lucenti come non mai con quest’olio naturale utile anche contro la forfora

L’olio di cui parliamo viene estratto per distillazione dalla pianta Cananga Odorata, proveniente dall’Indonesia. Dai fiori della pianta viene ottenuto l’olio di Macassar, un estratto portentoso per la cura dei capelli, specialmente quelli secchi e rovinati. L’olio di Macassar infatti è ricco di proprietà che nutrono il capello e concorrono a renderlo più forte e vaporoso.

Quest’olio, un tempo molto pregiato, viene impiegato nelle cure di bellezza sin dall’epoca Vittoriana dalle nobili signore, mentre oggi è disponibile in commercio a pochi euro.

Questo estratto si presenta leggero e non pesante per i capelli che saranno fortificati, rimpolpati e protetti grazie al nutrimento delle fibre capillari. L’olio ha consistenza viscosa e può avere colorazioni dal giallo all’arancio e un odore molto gradevole. Ma come possiamo utilizzarlo al meglio?

Come utilizzarlo

L’olio di Macassar è disponibile in commercio in versioni più o meno concentrate ed è venduto sia in purezza che come shampoo o balsamo. In presenza di capelli secchi e rovinati possiamo utilizzare l’olio mediante degli impacchi distribuendo il prodotto dalla radice su tutta la lunghezza del capello. Questo dovrà essere eseguito dopo il normale lavaggio per poi essere lasciato in azione sui capelli per almeno 30 minuti. Una volta che l’olio ha agito, procederemo ad un abbondante risciacquo lasciando i capelli nutriti, protetti e profumati. I capelli saranno dunque più forti e riacquisteranno volume e lucentezza a partire dalla radice. Questo prodotto, infine, è utile anche nei casi di forfora e dermatite seborroica ma, in tal caso, informiamoci adeguatamente prima dell’utilizzo.

Capelli voluminosi e lucenti come non mai con quest’olio naturale utile anche contro la forfora che diventerà il nostro migliore amico di bellezza.

Approfondimento

