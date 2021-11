L’autunno ci regala sapori e profumi inebrianti. In questi mesi, le nostre tavole si popolano di ortaggi deliziosi e straordinariamente salutari.

Uno degli ortaggi tipici di questa stagione è il carciofo. Questo ingrediente è estremamente versatile e con esso possiamo preparare piatti eccezionali che spaziano dagli antipasti ai secondi piatti. A questo proposito, consigliamo un secondo piatto invitante e squisito da realizzare con pochi ingredienti e che vede i carciofi come protagonisti.

Oggi invece vogliamo svelare la ricetta di un secondo piatto molto semplice e veloce da preparare. Pertanto, basta ai soliti carciofi perché chi non li cucina così si perde un piatto veloce e super goloso che sta davvero conquistando tutti.

Spesso abbiamo bisogno soltanto di pochi ingredienti e di una buona idea per portare a tavola un piatto eccezionale. Siamo certi che questa ricetta conquisterà anche i palati più esigenti con la sua semplicità e bontà.

Se siamo curiosi di saperne di più, continuiamo a leggere l’articolo per scoprire ingredienti e preparazione.

Ingredienti

6 carciofi;

250 grammi di salsiccia;

4 patate grandi;

1 mazzetto di rosmarino;

2 spicchi d’aglio;

1 bicchiere di vino bianco;

qualche goccia di succo di limone;

olio evo q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per preparare questo piatto delizioso, iniziamo dalle patate. Sbucciamole, tagliamole a cubetti e laviamole sotto l’acqua corrente. Lasciamole in ammollo per qualche minuto. Nel frattempo, eliminiamo le foglie esterne dei carciofi lasciando solo quelle più tenere. Rimuoviamo la cima dei carciofi, puliamo la parte tenera del gambo ed eliminiamo la barbetta interna.

Tagliamo a metà ogni carciofo e da ogni metà ricaviamo ancora 2 spicchi. Mettiamo anche questi in ammollo aggiungendo qualche goccia di succo di limone per non farli annerire. A questo punto, scoliamoli e trasferiamo sia le patate sia i carciofi in una ciotola capiente. Condiamoli con olio, rosmarino ed aggiungiamo anche 2 spicchi d’aglio in camicia. Saliamo, pepiamo e mescoliamo il tutto per bene in modo da insaporirli.

Intanto, preriscaldiamo il forno a 180 gradi e prepariamo la teglia. Stendiamo un foglio di carta forno e adagiamoci sopra le salsicce tagliate a tocchetti. Aggiungiamo il mix di patate e carciofi e uniamo un bicchiere di vino bianco ed uno d’acqua. Copriamo la teglia con un foglio d’alluminio e facciamo cuocere per circa 30 minuti.

Trascorso questo lasso di tempo, mescoliamo gli ingredienti ed aggiungiamo un altro po’ di sale, se serve. Lasciamo cuocere il tutto per altri 10 minuti senza il foglio di alluminio e sforniamo il nostro delizioso piatto.

Consigli

Se non vogliamo usare il limone per non fare annerire i carciofi possiamo ricorrere ad un altro trucchetto. Sarà sufficiente metterli a bagno in una ciotola piena di acqua frizzante e gambi di prezzemolo. Questo metodo rallenta il processo di ossidazione dei carciofi al pari del limone.