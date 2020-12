Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il latte è uno degli ingredienti sempre presenti nelle case degli italiani. Infatti, la colazione senza questa bevanda risulta spesso incompleta. Ma bisogna sapere qual è il modo giusto di consumare il latte in quanto, secondo una ricerca, berlo in un certo modo potrebbe non essere l’idea migliore. E stiamo parlando del latte non pastorizzato. Infatti, questo tipo di latte potrebbe rappresentare un pericolo per alcune categorie di persone.

Il latte non pastorizzato può essere pericoloso?

I dati preoccupanti emergono da uno studio condotto dal Dipartimento della Salute dell’Università del Minnesota. Gli studiosi, infatti, hanno notato che bere latte crudo potrebbe portare a infezioni piuttosto serie. La ricerca è stata portata avanti per ben 9 anni e i dati emersi sono stati pubblicati sulla nota rivista scientifica Emerging Infectious Diseases. Gli studiosi hanno evidenziato una serie di patogeni che si possono trovare nel latte crudo. Ad esempio, si parla di salmonella, cryptosporidium, campylobacter, per citarne alcuni. E le conseguenze sulla salute non sono assolutamente piacevoli: dai dolori addominali alla nausea, ci sono alcuni rischi che sarebbe meglio evitare.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

Magia di Stelle Premium: dai un tocco di magia alla tua casa Scopri ora l'offerta

Ecco per chi potrebbe essere più rischioso

Ci sono alcune categorie che sarebbero ancora più a rischio se bevessero latte non pastorizzato. E si tratta di immunodepressi, donne incinte, anziani e bambini, soprattutto al di sotto dei 5 anni. In un’intervista, inoltre, il Dottor Yvonne Maldonado ha sottolineato quanto sia importante pastorizzare il latte. Infatti, il pediatra ed esperto di malattie infettive presso l’Università di Stanford, ha sottolineato che i microrganismi patogeni potrebbero causare seri problemi. E dunque è meglio prevenire. Perciò, ora è evidente a tutti che questo tipo di latte potrebbe rappresentare un pericolo per alcune categorie di persone. Basterà porre attenzione per preservare la salute!

Approfondimento

Non far più bere latte al tuo gatto. Il motivo ha lasciato tutti di stucco