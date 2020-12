Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Sconti clamorosi, occasioni imperdibili, e soprattutto nel Black Friday solo per un tempo assai limitato. Tutto vuole indurre il compratore ad un acquisto veloce ed istintivo.

Il nostro suggerimento, invece, è in senso inverso. Il monito è semplice. Occhio alle fregature con i saldi e il Black Friday. Intanto il Black Friday non è altro che un saldo che si svolge in un particolare periodo dell’anno, ossia il primo venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento. Quindi le regole imposte per legge per i saldi devono valere anche per il Black Friday.

Intanto abbiamo già avuto modo di ricordare che i saldi dovrebbero riguardare solo i prodotti dell’anno stesso. Agli attenti consumatori non sfuggirà che, a volte, i saldi diventano l’occasione per svuotare le scorte di magazzino invenduto.

I veri affari, sempre che davvero se ne possano fare, riguardano i capi dell’anno in corso, acquistati per un prezzo ragionevole. Non certo capi del tutto fuori moda che un negoziante cerca disperatamente di piazzare a qualcuno solo grazie all’abbaglio dell’etichetta di grido.

Occhio alle fregature con i saldi ed il Black Friday

Non conviene certo lasciarsi attirare dallo sconto promesso sul cartellino. L’ideale sarebbe avere già in mente un prodotto di interesse e conoscerne il prezzo prima dell’inizio dei saldi.

Solo così si potrà verificare che, in epoca di sconti, o nel fine settimana del Black Friday, il prezzo sia veramente sceso della percentuale promessa dal cartellino.

I dati raccolti dalle associazioni dei consumatori dimostrano che, purtroppo, non sempre è così. Per esempio, durante il breve periodo del Black Friday, è stata registrata questa tentata truffa ai danni degli acquirenti.

Prima dell’inizio degli sconti il prezzo degli articoli di maggior richiamo è addirittura aumentato. Poi, nel magico fine settimana degli sconti, ecco comparire lo sconto del 50% o anche 70%. Ma, in realtà, rispetto al vero prezzo precedente l’aumento truffaldino, i prezzi erano scesi solo dello 0,95%.

Per gli smartphone il risparmio effettivo, l’anno scorso, si è assestato sullo 1,07%. Questo perché nei giorni del Black Friday ben il 19,17% degli smartphone presentava un prezzo più alto di quelli registrati nelle settimane precedenti.

Quindi niente frenesia indotta dallo sconto apparente, ma sempre attenta analisi del prodotto e dell’andamento del suo prezzo.