La quarantena ed il confinamento hanno portato le persone a passare moltissimo più tempo in casa e quindi per molti ci vuol dire in famiglia. La cosa può apparire normale e non problematica, ma ovviamente anche all’interno di una famiglia non è detto che tutti vadano d’accordo.

Oggi vedremo che se in famiglia si litiga spesso dobbiamo seguire questo consiglio e vedremo che le cose cambieranno.

Passare tempo assieme di qualità

Spesso la causa dei litigi ripetuti sono vecchie antipatie, questioni mai chiuse del tutto, ma anche spazi stretti e l’impossibilità di ritagliarsi degli spazi di solitudine. È molto frequente che i figli non vadano d’accordo, spesso per futili motivi.

Non vogliamo banalizzare le dinamiche familiari, che possono anche essere ben complesse, ma vogliamo dare qualche consiglio efficace per ridurre i conflitti e i litigi tra chi convive.

Già che si è obbligati a passare molto tempo sotto lo stesso tetto possiamo fare di necessità virtù e decidere di rendere produttivo e piacevole il tempo che dobbiamo trascorrere assieme. Per fare ciò potremo guidare alcune attività da fare assieme, dando uno scopo al da farsi.

Possiamo per esempio dedicarci tutti assieme a dei giochi da tavolo, come il Monopoli oppure Taboo. Dopo cena potremo dedicare un’ora a questa attività che ci troverà “costretti” a stare assieme divertendosi.

Altra opzione è quella di organizzare dei cineforum, proiettando dei film adatti a tutta la famiglia e poi discuterne tutti assieme. L’esercizio della dialettica riuscirà a indirizzare i conflitti e forse anche a sublimarli.

In questo articolo troveremo altri consigli per attività da fare in famiglia.

Per risolvere i problemi tra persone non ci sono ricette di sicura efficacia, ma possiamo seguire i consigli di chi si è già trovato in quella situazione. Se vorremo metterci alla prova e sfidare i nostri famigliari, vedremo che riusciremo a trascorrere un tempo più piacevole e meno conflittuale nelle nostre case.