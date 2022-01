Il nuovo anno è appena iniziato e la situazione mondiale riguardo alla pandemia pare non essersi stabilizzata. Per fortuna il nostro Paese sta cercando di riprendersi organizzando importanti eventi e rassegne di ampio respiro, tra arte, sport e musica.

Ecco perché la Redazione ha pensato di regalare ai lettori articoli dedicati agli appuntamenti più glamour e sbalorditivi programmati per il 2022. Una sorta di agenda che il lettore possa sfruttare per scoprire e scegliere a quale spettacolo partecipare. Abbiamo già parlato dell’occasione imperdibile per vedere queste 4 mostre d’arte, tra pittura e fotografia, da lasciare senza fiato.

Nell’articolo di oggi, invece, ecco gli attesissimi artisti internazionali che si esibiranno in Italia per gli imperdibili concerti di musica live 2022. Nei due anni appena trascorsi una delle cose che ci è mancata di più è stata proprio la musica dal vivo. Ma è il momento di tornare negli auditorium, nei palasport e nei teatri per ascoltare i nostri musicisti preferiti.

Oltre ai cantanti e cantautori italiani, il 2022 rimette in pista star della musica di fama internazionale. Siamo pronti a scoprire se il nostro cantante preferito si esibirà nella nostra città? Meglio decidere in fretta perché alcune date sono già sold out. Ovviamente si rispetteranno tutte le precauzioni dovute alla pandemia.

L’Italia riparte con un fitto calendario di eventi dove la musica dal vivo è protagonista. A riaprire per primi sono i festival musicali come Firenze Rocks che ospiterà i Metallica, i Muse e i Red Hot Chilli Peppers.

Riapre anche il Mediolanum Forum di Milano con concerti di artisti eccezionali: James Blunt (si esibirà anche a Padova e Gardone Riviera), Alicia Keys, Eric Clapton, Deep Purple (Bologna e Roma). Ancora Milano al Fabrique ospiterà The Lumineers e i Passenger.

Lo stadio di San Siro a Milano lascia il palco a Sir Elton John che presenterà il suo ultimo progetto. Ospiti anche i Guns N’ Roses che daranno spettacolo con brani storici e nuove entrate. Sting, invece, si esibirà al Pala Alpitour di Torino e a Parma al Parco Ducale. I Pearl Jam hanno scelto Imola nella location dell’Autodromo internazionale E. e D. Ferrari.

Mentre Bryan Adams, autore di celebri colonne sonore, porterà la sua musica a Firenze, Roma e Conegliano. Ritornano in pista la cantante pop dark Avril Lavigne e la regina del pop soul Anastacia. Le date e le location sono tante, quindi è bene consultarle online per non perderne nemmeno una.

