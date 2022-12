Non meravigliamoci se il cane ha diarrea, gas o vomito: potrebbe essere colpa di questo alimento

Ci sono dei cibi che sono tossici per il nostro cane. Alcuni, tra l’altro, sono molto pericolosi e faremmo bene a sapere cosa non dobbiamo mai mettergli nella ciotola. A partire da questo alimento che potrebbe provocargli gas, vomito o diarrea.

Amiamo i nostri cani e loro amano noi. Solo chi ha avuto la fortuna di averne uno, può capire quale sentimento si crei tra noi e loro. Un rapporto di fedeltà che, almeno da parte loro, non sarà mai tradito.

L’uomo, purtroppo, ogni tanto li abbandona, ma non ci sono parole per un simile comportamento. Per fortuna, la stragrande maggioranza dei padroni vizia e coccola i propri cani. Cercando di non far mancare loro niente. E c’è addirittura anche un modo sicuro per capire se il cane ci ama o ci odia.

Attenzione a non esagerare col passare loro cibo diverso dal solito perché potrebbe essere pericoloso

A volte, il troppo amore potrebbe essere, involontariamente, pericoloso per loro. Quante volte, infatti, abbiamo passato loro qualche resto di pietanza della nostra tavola. Convinti di far loro un favore, di dare qualcosa di assolutamente buono. Diverso dai soliti croccantini o carne per cani.

Commettendo un grosso errore. Infatti, ci sono alimenti che i cani non possono mangiare. E non stiamo parlando della terra, perché se lo fa è un brutto segnale cui fare attenzione. Ci riferiamo piuttosto al nostro cibo. Per questo, noi siamo convinti di fare un bel gesto, ma, in realtà, li mettiamo in pericolo. Perciò, è fondamentale sapere cosa è nocivo per un cane. Per evitare che un gesto di amore si trasformi in qualcosa che li farà star male. Non meravigliamoci se il cane ha diarrea, gas o vomito: potremmo essere noi la causa.

Sono questi gli alimenti che potrebbero far male al nostro cane

Ci sono degli alimenti, purtroppo, tossici per loro. E l’elenco, tra l’altro, non è nemmeno così corto. Insomma, in questo caso, per loro, la salute non vien mangiando. Vero, semmai, il contrario. In tanti sappiamo che cioccolato e cacao sono velenosi per loro. Mai e poi mai dovremmo dargliene un pezzetto. Al punto che, soprattutto con cani di piccola taglia, potrebbero arrivare ad avere problemi al cuore.

Il pezzo di salsiccia, il crudo e la mortadella non vanno bene. Sono insaccati salati e, se non avessimo acqua vicino per loro, potrebbero provocare, nel cane, epilessia. Insomma, un vero rischio per la loro salute. Così come aglio e cipolla, perché contengono tiosolfato che potrebbe causare danni ai globuli rossi. Che si potrebbe tradurre in anemia, con segnali preoccupanti come respiro affannato e improvvisa debolezza.

Non meravigliamoci se il cane ha diarrea, gas o vomito quando gli facciamo mangiare questo cibo

E c’è un altro cibo che dovremmo dare con maggior attenzione ai cani. Qualcosa che si trova sulle nostre tavole e che, magari, finisce anche nelle loro ciotole, convinti di premiarli. Ovvero, il formaggio. Oltre al latte, infatti, anche i derivati potrebbero creare, nell’animale, problemi intestinali.

Infatti, il nostro cane potrebbe essere intollerante al lattosio, esattamente come noi. Così come al grasso di latte vaccino. Che potrebbe provocargli la diarrea. Non meravigliamoci, dunque, se dandogli abitualmente dei pezzetti di formaggio, il cane finisse per risentirne. Dal semplice gas, fino a diarrea o vomito, in base alla quantità ingerita. Non è automatico, ovviamente, ma occorre prestare sempre grande attenzione.