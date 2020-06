Candeggina nemico della casa? Assolutamente no. Candeggina, ecco dei modi alternativi per usarla. Capisco la paura di utilizzare questo detersivo, poiché può essere molto pericoloso e tutto ciò che tocca danneggia. Ma non è proprio così. Dopo aver visto come si può rimediare ai danni della candeggina sui vestiti, vediamo invece come trasformare questo apparentemente pericoloso detergente in un nostro alleato per le pulizie di casa. In pochi sanno che questo prodotto contiene al suo interno una serie di proprietà davvero straordinarie, grazie alle quali può essere adoperato nei modi più disparati. Ovviamente, prima dell’utilizzo, si suggerisce di indossare dei guanti protettivi. Inoltre, una volta concluse le pulizie, è consigliabile sciacquare tutte le parti del corpo entrate a contatto con il prodotto.

Come primo utilizzo vi suggeriamo la pulizia delle mattonelle. Le mattonelle, che siano sul pavimento che siano a muro, sono un rivestimento della casa sicuro e particolarmente igienico. Sono generalmente facili da pulire. La candeggina è un ottimo sbiancante, quindi è perfetta per rendere bianche le mattonelle ingiallite, senza aver bisogno di risciacquare. Ovviamente in fatto di pulito brillante la candeggina è un perfetto alleato per la pulizia del wc. Basterà versarla in abbondanza sulle pareti della tazza e strofinare con energia, aiutandosi con lo spazzolone o con una spugnetta abrasiva.

Non solo per il bagno…

È un ottimo rimedio anche contro la muffa. Uno dei metodi più veloci e semplici per far sparire le macchie di muffa causate dall’eccessiva umidità dell’ambiente, è sicuramente l’uso della candeggina, che deve essere applicata direttamente sulla zona interessata. Dopo il trattamento, è opportuno arieggiare gli ambienti. In cucina può essere utilizzata per ottenere una pulizia ottimale del frigorifero, perché in grado di igienizzare, rimuovere le macchie ed eliminare i cattivi odori. Poiché le superfici dovranno stare a contatto con gli alimenti, è indispensabile diluire la candeggina con acqua e risciacquare bene per evitare che dei residui di candeggina rimangano nel frigo.