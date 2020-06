Candeggina sui vestiti? Ecco come rimediare a questo errore. Magari stai pulendo casa e per un pulito splendente hai deciso di utilizzare la candeggina. Ma accidentalmente un po’ ne cade sui tuoi vestiti e che quindi cosa devo fare? La candeggina è il nemico numero uno dei nostri capi. Infatti un solo spruzzo può creare delle macchie quasi indelebili e sicuramente visibili. Quindi se macchio i miei vestiti con la candeggina devo buttarli? No, assolutamente no, non c’è bisogno di buttarli via. Perché esistono dei rimedi che possono aiutarti a ridurre le macchie che si sono create.

La candeggina toglie il colore al tessuto. Ecco perché non è qualcosa di cui ci si può liberare semplicemente lavando il tessuto, una volta che il colore è sparito, non puoi recuperarlo. Esistono però dei trucchi che possono rimediare a questo errore. Per le macchie piccole è consigliato usare dell’alcool chiaro come vodka o gin e un batuffolo di cotone o un tampone. Imbevi il batuffolo di cotone con l’alcool e strofinalo sulla macchia. L’alcool farà stendere la tintura del tessuto, colorando così le macchie. Continua a strofinare fino a quando non si nota quasi più la macchia. Questo non funziona su macchie enormi, ma dovrebbe funzionare su un piccolo schizzo. Sciacqua il tessuto con acqua fredda e lavalo poi come fai di solito.

Per le macchie grandi invece?

Per le macchi grandi invece è un po’ più complicato. Potresti provare a sbiancare l’intero capo. Riempi un secchio d’acqua e aggiungi un po’ di candeggina, non più di un tappo di bottiglia. Fai girare il capo d’abbigliamento nel secchio fino a quando non hai raggiunto il colore desiderato. Si consiglia di usare sempre dei guanti quando si usano questi prodotti poiché possono danneggiare la vostra pelle. Svuota il secchio e riempilo d’acqua. Aggiungici 50 millilitri di acqua ossigenata e metti il tessuto nel secchio. L’acqua ossigenata neutralizzerà infatti la candeggina. Lascialo per circa trenta minuti prima di risciacquarlo con acqua fredda e poi lavalo. Se il capo che viene fuori non è di vostro gradimento allora non resta che buttarlo via.