L’oroscopo che va da lunedì 18 a domenica 24 aprile 2022 è caratterizzato dalla presenza di Marte, pianeta simbolo di forza ed energia. Esso entrerà nel segno dei Pesci, apportando grandi vantaggi anche agli altri segni d’Acqua, ossia: Cancro e Scorpione. La novità astrologica di questa settimana, quindi, sarà Marte nel segno dei Pesci. Qui troverà anche Venere, capace di ammorbidire la tenacia ed irruenza del primo. Ma partiamo proprio dai Pesci, segno eletto della settimana. Già fortunato in precedenza, questo segno continua a cavalcare la cresta dell’onda. Quindi, si sentirà particolarmente creativo, oltre che pieno d’amore e romanticismo. Insomma, meglio di così non si può andare.

Al secondo posto troviamo, sempre tra i segni d’Acqua, il Cancro, anch’esso beneficiato dagli astri. Anche qui, inoltre, la sfera amorosa sarà luccicante e soddisfacente. Si sentirà in grado di dare una marea di bene ma anche di riceverlo. Insomma, le sue chances di innamorarsi sono davvero elevate. Voto 10, anche per lui, in amore.

Altri bei segni in fase ascendente

Altro segno che vivrà bei momenti è lo Scorpione, sempre grazie a Venere e Marte favorevoli. La presenza di Mercurio in opposizione, crea, però, defaillance e confusione, ma forse sarà in grado di uscirne. Si sentirà molto affascinante e sicuro di sé, quindi capace di darsi alla conquista. Insomma, il sex appeal è proprio ciò che a questo segno non è mai mancato. Quindi, Cancro e Pesci insieme ad altri 3 segni, tra cui lo Scorpione, appunto, se la passeranno bene questa settimana.

Ma vediamo chi sono gli altri. Ecco che scopriamo, tra i fortunati, il Capricorno, che continua la sua agiatezza tra gli sfarzi della buona sorte. Sarà determinato e concreto, oltre che disponibile al dialogo e alle aperture. Un Capricorno, quindi, davvero ricco di zucchero e carinerie.

Cancro e Pesci insieme ad altri 3 segni saranno favoriti da Marte, pianeta di forza ed energia, dal 18 al 24 aprile

Tra i segni in vena di buone cose, inoltre, c’è il Toro, che con Marte dalla sua parte non hai più scuse per adagiarsi. La settimana sarà all’insegna dell’energia e del recupero di tutte le cose lasciate in sospeso. Questo segno, quindi, per questa settimana lascerà il divano e la quiete del riposo, per darsi alle grandi azioni. Cercherà, infatti, di mettere in pratica attività che gli facciano recuperare il terreno perso, facendosi venire qualche idea geniale!

