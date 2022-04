Dall’aspetto elegante e dai fiori meravigliosi, le orchidee sono tra le specie vegetali più amate. Si coltivano facilmente, ma conviene monitorarle spesso per tenere sotto controllo il loro stato di salute. Bisognerà, dunque, analizzare il colore e l’aspetto delle foglie. Controllare il terriccio, il fusto e le radici. Non tutti ci pensano ma anche il vaso gioca un ruolo fondamentale per il benessere della pianta. Difatti, anche se molti li usano in plastica o in vetro, per far fiorire al meglio le orchidee, è questo il vaso più adatto. Poi, bisognerà tenere conto anche delle necessità dell’orchidea per poterne stimolare la crescita. Ecco, ad esempio, i passaggi da non dimenticare mai per far sviluppare velocemente nuove foglie e fiori.

Questa sera, invece, ci soffermeremo su un altro aspetto importante: le radici. Capita spesso che le radici dell’orchidea crescano anche fuori dal vaso. In questo caso, tutti pensano di salvare le orchidee eliminando le protuberanze aeree. L’intento è quello di incanalare tutte le energie dell’orchidea nelle radici che si trovano sotto il terriccio, così da permettere una nutrizione maggiore della pianta. Niente di più sbagliato, secondo gli esperti.

Tutti pensano di salvare le orchidee in questo modo ma attenzione perché potrebbe rivelarsi l’errore fatale che farà morire la pianta più velocemente

Secondo gli esperti, salvo che non siano secche o già morte, le radici aeree non andrebbero mai tagliate. Anzi, sembrerebbero addirittura sinonimo di buona salute. Bisogna sottolineare che eliminare le radici aeree non comprometterà direttamente la vita della pianta, ma la renderà più vulnerabile a malattie e parassiti.

Inoltre, le radici aeree potrebbero svolgere un ruolo fondamentale in caso di necessità. Nella maggior parte dei casi, infatti, le radici cresciute fuori dal vaso rappresentano l’arma segreta da sfoderare quando l’apparato radicale principale appare compromesso.

Cosa fare con le radici fuori dal vaso?

Si può decidere di bagnarle periodicamente con una soluzione di acqua per mantenerle sempre morbide e rigogliose. Oppure, si potrà procedere ad un rinvaso. Si consiglia di spruzzare dell’acqua sulle radici aeree almeno due o tre settimane prima del rinvaso. Così facendo, le radici si abitueranno pian piano ad una maggiore umidità.

Nel momento in cui decidiamo di rinvasare, bagnare bene le radici e inserirle in un vaso con della corteccia nuova, oppure del substrato per orchidee. Prima di innaffiare attendere qualche giorno.

