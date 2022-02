Cancro disastroso, Pesci favorito da Venere e tanta felicità e denaro per questi fortunatissimi segni secondo l’oroscopo

Quella appena iniziata è una settimana che non per tutti risulterà semplice, sia per i malumori dettati da San Valentino, sia a causa di Stelle e Pianeti. Alcuni segni risentiranno terribilmente degli influssi degli Astri e saranno portati ad affrontare dure prove di pazienza. Sarà ad esempio la Luna ad opporsi in modo feroce alla felicità del segno del Cancro, preso di mira dagli attacchi delle Stelle. Nonostante il trigono di Nettuno e Giove sono previsti nervi a fior di pelle e scarsa motivazione. Questo stato d’animo accentua la pigrizia del Cancro che dovrà fare i conti fino al 20 febbraio con Plutone, Marte e Venere contrari.

Cancro disastroso, Pesci favorito da Venere e tanta felicità e denaro per questi segni fortunatissimi secondo l’oroscopo

Tutt’altro discorso se parliamo di chi è nato tra il 20 febbraio e il 20 marzo. Giove e Nettuno fanno da schermo e da supporto al segno dei Pesci che vivrà un periodo di serenità e forza ritrovata. Nonostante qualche tiro mancino della Luna tra il 17 e 18 febbraio, saranno fondamentali gli influssi di Marte, Plutone e Venere. Ciliegina sulla torta sarà un Sole fiammeggiante a portare tanta fortuna e soddisfazione al segno dei Pesci.

Insomma le prossime settimane si prospettano ricche di sorprese ma anche di rivelazioni e decisioni importanti.

Tanta fortuna e weekend da favola

Se c’è un Cancro disastroso, Pesci favorito da Venere e Marte, merita menzione il percorso fortunato dei Gemelli. Sembra che tutto il Cosmo abbia deciso di dare una mano a questo segno che ha passato mesi complessi, già dallo scorso anno. Finalmente Giove guiderà gli affari che potrebbero trasformarsi in un vero successo. Fiducia ed energia aiuteranno i nati Gemelli a trovare il giusto spiraglio per occasioni d’oro sul lavoro guidandoci sulla strada del successo.

Il weekend, poi, culminerà con Sole in Pesci che oltre alle soddisfazioni finanziarie potrebbe dare nuovi stimoli per la cura personale.

Fortuna, felicità e successi sul lavoro

Parte bene la settimana dei nati Bilancia che, finalmente, riprendono un po’ di fiato con un potenziale slancio positivo delle finanze. Guidati dalla Luna e un Saturno rigoroso e saggio, i Bilancia riusciranno a destreggiarsi tra le difficoltà ed uscire vincitori. Sono alle porte successi lavorativi dettati da una maggiore forza e consapevolezza in dipendenza dal solito Giove generoso.

Le sfide sembreranno tutte abbordabili e finalmente la felicità busserà alle porte lasciando spazio anche alla passione che caratterizzerà la fine della settimana.

