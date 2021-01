Gli italiani hanno voglia di mantenersi in forma ed hanno escogitato la soluzione migliore per dimagrire. Molti non sanno che camminare per un’ora ha un effetto straordinario per bruciare calorie. Chi non ha tempo per andare in palestra può optare per questa soluzione economica, semplice e alla portata di tutti.

Gli Esperti di Proiezioni di Borsa consigliano vivamente di fare movimento durante l’arco della giornata in modo da mantenersi in salute e in forma. Ad ogni tipo di passeggiata corrisponde un beneficio diverso in base all’andatura scelta. Di conseguenza camminando più veloce si bruciano più calorie.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Lo studio

Vediamo cosa dice l’Harvard Medical School per comprendere meglio la differenza. Il profilo preso in considerazione è un uomo di 70 chilogrammi che passeggia ad una velocità di 6,5 chilometri all’ora. Una camminata di questo genere, a passo normale, consente di consumare 167 calorie in 30 minuti. Invece quando l’andatura aumenta, è possibile bruciare fino a 700 calorie in un’ora.

Per ottenere questi benefici va analizzata la tipologia di camminata. Molti non hanno mai effettivamente dato peso a questo. Perciò, è arrivata l’ora di camminare nel modo giusto per apportare più benefici.

Come camminare

Gli Esperti di ProiezionidiBorsa consigliano di far compiere al piede un movimento detto a tampone, cioè il tallone spinge vigorosamente il piede fino alla punta. Il resto del corpo deve avere spalle rilassate, braccia oscillanti a 90 gradi, il bacino si deve muovere naturalmente e il busto deve essere eretto. Ognuno di noi assumendo questa posizione, otterrà i tanti effetti sperati per mantenersi in forma.

Quante volte a settimana?

Una volta capita la postura, non resta che mettersi in strada e fare la camminata veloce. Non bisogna strafare: basta iniziare con una andatura capace di accelerare il battito cardiaco ma consentendo di parlare. Camminare per un’ora ha un effetto straordinario per bruciare calorie solo se viene fatto per 2 o 3 volte a settimana.