Gli affanni quotidiani e le preoccupazioni connesse ad una vita molto spesso frenetica, possono avere delle pesanti conseguenze sul funzionamento dell’organismo. Per contrastare l’ansia opprimente e che si esprime attraverso precisi segnali del corpo, a volte bastano dei piccoli gesti da compiere ogni giorno. I Tecnici di ProiezionidiBorsa illustrano come calmare mente e corpo attraverso questo semplice esercizio da fare in casa. Si analizzeranno gli aspetti benefici di tale pratica, le basi teoriche a sostegno e la sua genesi.

Qual è il ruolo della respirazione nello stato di benessere psicofisico

Uno degli aspetti fondamentali che determina la regolazione del nostro sistema fisiologico risiede nella respirazione. L’atto del respirare denuncia di per sé quale condizione esistenziale quella persona sta vivendo in quel determinato momento. Si immagini, ad esempio, come cambia la respirazione quando si è arrabbiati, oppure quando si prova ansia o quando si sperimenta uno stato di quiete. Esistono diverse strategie e tecniche che si utilizzano per recuperare la calma e gestire i propri stati mentali e fisici in maniera da ritrovare equilibrio. In questo articolo vogliamo focalizzarci su una tecnica tanto facile quanto efficace in molti casi. Si tratta della respirazione diaframmatica e di seguito vedremo come calmare mente e corpo attraverso questo semplice esercizio da fare in casa.

Come praticare la respirazione diaframmatica

La respirazione diaframmatica, o vegetativa, è un tipo di respirazione che solitamente il nostro corpo utilizza durante il sonno. Essa si distingue da quella toracica per una maggiore profondità ed espansione toracica. L’utilizzo della respirazione diaframmatica determina una rilevante influenza sull’equilibrio fisiologico dell’organismo incidendo su: i livelli di pressione sanguigna, la riduzione dei livelli di stress e sui processi naturali dell’organismo. Ebbene, come fare per calmare mente e corpo attraverso questo semplice esercizio da fare in casa? Per mettere in pratica la respirazione diaframmatica è utile stendersi a pancia in su, in posizione supina, su un tappetino lontano da rumori e caos. Da questa posizione, piegare le gambe e tenere i piedi allineati con il bacino.

Per sentire meglio i movimenti del diaframma, posare la mano destra sul ventre e quella sinistra sul petto. Inspirare col naso ed espirare con la bocca ponendo attenzione ai movimenti del corpo. Mentre la mano sul petto resterà ferma nella respirazione diaframmatica, quella sul ventre si alzerà e si abbasserà in fase di inspirazione ed espirazione. È come se la pancia si gonfiasse a formare un palloncino. Eseguire i respiri in maniera lenta e regolare e ripetere per 10-12 volte l’esercizio. Con questa semplice tecnica, si apporteranno grandi benefici al proprio organismo.

