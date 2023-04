Buzzi Unicem e Webuild guidano i ribassi tra i principali titoli: cosa aspettarsi nelle prossime sedute?

Nonostante una seduta tutta al rialzo, Buzzi Unicem e Webuild guidano i ribassi tra i principali titoli del Ftse Mib. Potrebbero, quindi, essersi create le condizioni per un’ulteriore accelerazione ribassista. Va detto, però, che se anche Buzzi Unicem e Webuild guidano i ribassi tra i principali titoli, non si trovano nella stessa situazione. Come vedremo, infatti, il rischio ribasso non è lo stesso per i due titoli azionari.

Le azioni Buzzi Unicem potrebbero trovare un valido appiglio su un supporto molto vicino: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Buzzi Unicem (MIL:BUZ) ha chiuso la seduta del 6 aprile a quota 21,62 €, in ribasso del 2,08% rispetto alla seduta precedente.

Era dal giugno del 2022 che le quotazioni di Buzzi Unicem non perdevano così tanto in 3 sedute. La conseguenza più importante di questo ribasso è stata la rottura del supporto in area 22,25 €. A questo punto, quindi, il titolo potrebbe andare a raggiungere il successivo supporto in area 21,10 €.

Questo livello è molto importante in quanto già in passato ha offerto un solido supporto alla discesa delle quotazioni. Potrebbe, quindi, essere considerato un ottimo punto di partenza un futuro probabile rialzo.

In caso contrario il titolo potrebbe dirigersi verso area 20 €.

Il superamento dei massimi recenti potrebbe fare volare le quotazioni dei Webuild: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Webuild (MIL:WBD) ha chiuso la seduta del 6 aprile in ribasso del 2,56% rispetto alla seduta precedente a quota 2,052 €.

Con un rialzo di circa il 50%, le quotazioni di Webuild sono al secondo posto tra le migliori di Piazza Affari da inizio anno, considerando solo le società con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro.

Tuttavia, da alcune sedute a questa parte le quotazioni stanno esitando tra area 2,04 € e area e 2,078 €. La rottura di uno di questi due livelli potrebbe favorire la ripresa delle direzionalità sul titolo.

