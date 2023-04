Regina della primavera è questa giacca vintage casual e chic, il look che ispira Charlene di Monaco e Kate Moss

Oltre al blazer e al bomber leggero, ecco qual è la giacca di tendenza per la primavera, ideale per completare outfit eleganti o informali, la preferita di molti personaggi famosi, icone di stile.

Le temperature cominciano ad essere più alte e la primavera permette di osare qualche vestito più leggero. Finalmente potremo conservare i piumini, cappotti e bomber pesanti ed invernali, per lasciare spazio a qualche soprabito di mezza stagione. Perché nonostante il clima sia più mite, non è arrivato ancora il momento di stare con le braccia scoperte, soprattutto la sera.

Nei mesi scorsi abbiamo visto sfilare in passerella le giacche di tendenza per la bella stagione, quindi, non rimane che prendere appunti e farci ispirare. Alcuni nuovi modelli sono estremamente versatili, anche le versioni più eleganti hanno un comune denominatore: la comodità. È il momento di fare spazio nell’armadio alle novità, come il bomber leggero e colorato. Ideale per completare un outfit sportivo o informale, perfetto per proteggerci da imprevedibili giornate piovose. Altro imperdibile capo è il blazer, già di moda da qualche anno, diventa un must da abbinare a indumenti eleganti ma anche semplici, giocando sui colori.

Regina della primavera è questa giacca vintage casual e chic: un classico rock senza tempo

Riacquista notorietà qualche vecchia gloria degli anni passati, direttamente dagli anni ‘90 ritorna la giacca camicia in plaid, stile grunge. Un capo rivisto nella versione over e multicolore o patchwork da indossare nelle giornate più fredde per sbrigare le commissioni quotidiane. Basta abbinarla ad una gonna lunga monocolore o ad un paio di jeans ed una semplice camicia o maglia, come ha fatto Kate Moss in passerella. La bellissima modella britannica ha sfilato per un noto brand proprio con questa giacca primaverile che le illumina il viso, grazie ai colori azzurro, lampone e giallo. L’icona di bellezza sfoggia un altro incredibile look lontano dai riflettori con un’altra giacca che ha segnato un’epoca e un modo di vivere, il chiodo di pelle.

La indossavano i trasgressivi, i “bad boys” e i biker, adesso è una giacca anche femminile e sinonimo di sensualità e personalità. Kate Moss ha sempre avuto un look rivoluzionario ed eclettico, sfoggiando anche un fantastico chiodo rosso o tota black. A confermare che la regina della primavera è questa giacca vintage casual e chic è la principessa Charlene di Monaco. Sempre raffinata, non manca occasione per dare lezione di stile, ha indossato un chiodo giallo sopra un semplice completo bianco, formato da maglia e pantalone.

Come abbinare il chiodo

Il chiodo di pelle è un must delle mezze stagioni e non è esclusivamente informale, possiamo tranquillamente abbinarlo anche ad outfit più eleganti. Perfetto sui vestiti sopra il ginocchio o lunghi e tailleur classici, e scarpe con tacco comodo o stivaletti. Scegliamolo nero con le zip argentate e qualche borchia o optiamo per le versioni colorate e allegre, come l’azzurro, rosa, verde e addirittura multicolore, qualsiasi sia la nostra silhouette.