Esiste un trucco per comprare un Gratta e Vinci de Il Miliardario sempre vincente? Impossibile? Leggi cosa hanno scoperto

Il Gratta e Vinci è lo strumento che tanti italiani usano per cercare di cambiare la propria vita. Per tanti, però, diventa un’ossessione che si tramuta in perdita di denaro. Anche cospicuo, tanto da mandare in rovina molte famiglie. Ecco perché sul web circolano varie teorie che alimentano il mito per trovare i Gratta e Vinci vincenti. Come questa.

Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, non si è fatto prendere dalla tentazione di comprare un Gratta e Vinci. Magari, sentiamo l’impulso di non ritirare il resto del nostro cappuccino del mattino, ma di investire gli euro in un tagliando da grattare. Il famoso “sesto senso” che, però, il più delle volte si rivela una bufala.

Un po’ come quelle che circolano sul web e che promettono mari e monti. Ovvero, vittorie sicure seguendo teorie anche strampalate. Un po’ come quelli che ti danno la sestina vincente per il SuperEnalotto, ma non se la tengono per loro. Eppure, sembra impossibile, ma tante persone continuano a cascarci dilapidando fiori di soldi dietro a certi truffatori. Forse, solo il nonno in sogno può darti veramente una mano.

Ecco le teorie più famose su come individuare il Gratta e Vinci vincente

Di teorie su come individuare i Gratta e Vinci vincenti ne girano diverse. Esiste un trucco per comprare un Gratta e Vinci sempre vincente? Prima di rispondere alla domanda che ti sta a cuore, vediamo le leggende metropolitane che non sono vere.

A partire da quella che dice che ci sono dei piccoli puntini, sui tagliandi vincenti, che ti permettono di individuare quelli con sotto il premio. Come abbiamo visto questa è una delle tante leggende che girato in rete. Non è vero, dunque, che ci siano dei fantomatici pallini che ti fanno comprare il biglietto a colpo sicuro.

Anche questa leggenda metropolitana non è vera e si rischia di caderci

Un’altra delle teorie che gira in rete è quella che i Gratta e Vinci si possono riconoscere dal numero di serie. In pratica, ci sono dei numeri di serie che garantirebbero vincite più probabili. Come sempre, non è così. Ci può essere il biglietto 059 vincente e lo 010 no.

Insomma, prima di prestare fede a chi vi dice cose false, pensateci due volte. E veniamo al quesito dell’articolo. Esiste davvero questo trucco vincente? Ti spiego di cosa si tratta. Il Miliardario, da 5 euro, è una delle lotterie istantanee più amate dagli italiani. Con un premio massimo di mezzo milione di euro.

Esiste un trucco per comprare un Gratta e Vinci del Miliardario vincente? Ecco la risposta

Per capire di cosa stiamo parlando, dovete grattare l’intero biglietto. Vi dovrebbero comparire tre lettere che sono importanti. Infatti, dovrebbero indicare se un biglietto è vincente o meno. CNQ vinci 5 euro, DCC 10 euro, QNN 15 euro, VNT 20 euro. Con VNC ne vinci 25, con QQC 50, con CNT 100 e con QQN 500 euro. Ma questo lo scopri a tagliando già acquistato e grattato.

Però, secondo questa teoria, ognuno di questi codici appartiene a serie vincenti da 10 biglietti. Dovete guardare dove si colloca la prima lettera che incontrate in basso a sinistra. Se, ad esempio, comparisse una “C”, accanto al 2, secondo la teoria dovreste comprare il secondo biglietto successivo. Ovviamente, stiamo parlando sempre di teorie. Prima di buttare via i soldi, pensateci bene.