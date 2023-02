Non sai più come allontanare le mosche? Incredibile ma ti basterà solo un frutto! Eppure lo usi spesso!

Come allontanare le mosche è il pensiero principale di molte persone. Ci sono metodi tradizionali, prodotti chimici, ma anche prodotti del tutto naturali. Scopri come poter usare solamente un frutto per risolvere questo fastidioso problema.

Moltissime persone sono afflitte da un problema al quale spesso non riescono a trovare una soluzione: l’invasione delle mosche. Questi esserini sono tanto piccoli, ma capaci di disturbare e dare molto fastidio sia in un giardino che nelle stanze di una casa.

Ci sono moltissimi metodi al giorno d’oggi che si possono provare per allontanarle, per eliminarle, ma a volte molti di questi sono inefficaci. Meglio evitare i prodotti chimici per la salute dell’ambiente e nostra, ma anche usare i rimedi naturali non è una garanzia di successo.

È capitato anche a te? Non sai più come allontanare le mosche? Bene, possiamo esserti d’aiuto suggerendoti l’effetto straordinario che ha un frutto. Sì, hai capito bene, solo un frutto e stiamo parlando del limone. Vediamo come poterlo usare per risolvere definitivamente questo inconveniente.

Non sai più come allontanare le mosche? Prova con il limone

Il periodo delle mosche, purtroppo per noi, dura per tutto l’anno. È vero che sono molto più diffuse nei mesi caldi, ma nelle condizioni giuste, in campagna e nelle stalle, ad esempio, ci sono sempre, anche nei mesi freddi.

Ma perché ci prendono di mira? Che cosa le attira? Questi insetti sono attratti dagli odori, soprattutto quelli dolci e quelli di materiale organico in decomposizione. Quindi, attenzione alla frutta che si ha in casa. Ma così come i frutti possono attirarle, c’è anche un frutto perfetto per cacciarle. Questo è il limone.

Forse non lo avete mai fatto, ma basterà prendere la buccia di un limone, farla a pezzettini, avvolgerli nella carta e posizionarli sul davanzale della finestra. Il forte odore sprigionato le infastidirà al punto tale da tenerle lontane. Conviene provare subito, non credete?

Vi chiederete perché il limone allontana le mosche e la risposta è molto semplice: questo frutto ha un odore aspro e pungente. Non solo è in grado di allontanare le mosche, ma anche i moscerini e gli altri insetti. L’odore è troppo forte per loro e non riescono a sopportarlo.

Altri rimedi naturali da provare subito

Naturalmente ci sono altri ingredienti e prodotti che potrebbero funzionare. La più famosa è di sicuro la citronella, ma non dimentichiamoci della lavanda, del geranio e dei chiodi di garofano. Per non parlare poi delle trappole fai da te per attirare gli insetti.

Molte persone prendono una bottiglia, la riempiono di acqua e zucchero, oppure di aceto e sapone. Questi sono mix molto attraenti per gli insetti che però poi li intrappolano senza dar loro via d’uscita. Non vi resta che scegliere il metodo che più vi conviene e poi agire.