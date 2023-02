A questi disoccupati 150 euro di Bonus dal 20 febbraio da parte dell’INPS

Quasi inaspettato, anche perché fa riferimento a una indennità di disoccupazione del 2021. Si tratta del Bonus da 150 euro che sembra stia per arrivare sui conti di determinati disoccupati. E l’arrivo è imminente, perché dovrebbe partire tutto dal 20 febbraio, cioè da lunedì prossimo. Ma a quali disoccupati l’INPS erogherà questo Bonus adesso?

Il perimetro di intervento di queste erogazioni segue i provvedimenti già avviati qualche giorno fa. Perché riguardano i percettori della disoccupazione agricola. Ecco quali sono i disoccupati che potrebbero presto avere questo Bonus sul conto corrente dove hanno già ricevuto l’indennità. A questi disoccupati 150 euro di Bonus

A questi disoccupati 150 euro di Bonus dall’INPS, ma di cosa si tratta?

Il 9 febbraio 2023, l’INPS ha iniziato ad avviare le elaborazioni del Bonus da 150 euro anche per i disoccupati. E molti hanno già ricevuto l’accredito di quella che resta l’indennità una tantum prevista dal Decreto Aiuti Ter. Molti altri riceveranno ciò che gli spetta il 20 febbraio, come ha sottolineato l’INPS ufficialmente, annunciando la data di pagamento. Che varia quindi da disoccupato a disoccupato, per quanto riguarda queste nuove erogazioni. Infatti i disoccupati che erano nell’elenco dei beneficiari dell’indennità nel 2021, riceveranno l’una tantum nelle prossime settimane. Alcuni già da lunedì 20 febbraio. E sul portale dell’INPS nell’area riservata accessibile con SPID, CIE o CNS, gli interessati possono vedere la data del loro pagamento. Basterà quindi accedere al fascicolo previdenziale del cittadino sul portale istituzionale dell’INPS.

Serve una domanda o è tutto automatico?

Chi pensa di dover presentare domanda per poter ricevere questo Bonus è in errore. Infatti i titolari di disoccupazione agricola nel 2021, riceveranno il trattamento integrativo una tantum deciso dal Decreto Aiuti Ter in maniera automatica. E nelle medesime modalità con cui hanno percepito l’indennità per disoccupati in agricoltura nel 2021. Molto importante l’anno di competenza della disoccupazione agricola per capire bene quali disoccupati rientrano in questo pagamento. Per esempio i titolari di NASPI e DIS COLL a novembre 2022 saranno gli altri disoccupati dentro il Bonus.

Quindi, a questi disoccupati 150 euro di Bonus in arrivo molto presto. Per i disoccupati, non solo i braccianti agricoli quindi, il Bonus non è allineato con la fruizione delle relative indennità. Che come abbiamo visto fanno riferimento a novembre 2022 per le indennità per collaboratori e lavoratori dipendenti in genere e addirittura al 2021 per i braccianti agricoli e titolari di disoccupazione agricola. In pratica un Bonus che adesso finirà a soggetti a prescindere che siano ancora disoccupati e che magari hanno le loro indennità scadute.