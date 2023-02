Una delle piste da sci più belle al Mondo è in Italia ed è uno spettacolo da provare assolutamente

È difficile non amare le montagne. D’estate ci regalano colori indescrivibili. D’inverno invece ci sorprendono con rifugi e piste da sci. Non tutti possono partire per una settimana, visti gli alti costi. Ma è sempre possibile provare una fuga per un fine settimana. E se vogliamo provare un’esperienza unica, forse dovremmo conoscere una delle piste più lunghe al Mondo.

Si tratta di un’eccezione per l’Europa, visto che il tracciato ha un dislivello che sfiora i 1000 metri e che si allunga addirittura per più di 3000 metri. Si trova a Bormio è decisamente una delle piste da sci più belle al Mondo in cui sciare anche di notte.

Arriva fino al centro della città, una caratteristica unica

Il suo nome ufficiale è la Pista Stelvio, ed è dedicata ad uno dei più magnifici passi alpini che sorge a poca distanza. La pista è diventata celebre non solamente tra gli amatori, ma anche tra i campioni di sci. Per la sua lunghezza e per il suo tracciato è considerata tra le più tecniche ed ardue al Mondo. Il tracciato della pista ha inizio ufficialmente a 2255 metri. Ma per chi vuole godere di un’emozione ancora più unica, potremmo iniziare la nostra sciata già dall’impianto di Bormio 3000. In questo modo scenderemo dalla vetta della montagna fino a, letteralmente, pochi metri dall’ingresso del paese.

Come se non bastasse possiamo ammirare il tracciato della Stelvio non solamente di giorno, ma anche di notte. Infatti da qualche anno la pista è perfettamente illuminata ed abilitata anche alle gare notturne. Il giorno della settimana da segnarci sul calendario è il venerdì, dalle ore 20:00 fino alle 23:00.

Bormio è una piacevole scoperta per tanti turisti, visto che ci sono molte altre meraviglie da scoprire nei pressi della cittadina. Non si può mancare una visita alle terme (Bagni Vecchi), sorte sul complesso costituito dagli antichi Romani e che si sviluppano in posizione sopraelevata e dominante

È imperdibile non solamente passare una giornata nel relax più assoluto, ma godere anche delle vasche esterne, dove potremmo realizzare il sogno di stare al caldo nelle acque bollenti mentre nevica sopra di noi.

I più romantici poi troveranno di estremo interesse vedere i ghiacciai delle Alpi da una prospettiva privilegiata: non dovremo fare altro che arrivare presso la stazione di Tirano, a 20 minuti da Bormio, e prendere il leggendario trenino rosso (ufficialmente, il Treno del Bernina) che arrampicandosi sulle montagne ci porterà fino a Saint Moritz, nell’Alta Engadina svizzera. Si tratta di un’opera ingegneristica notevole, tantopiù se consideriamo che il treno raggiunge i 2.253 metri di altitudine nel tratto più elevato. Si tratta di un vero spettacolo.

