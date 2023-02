Profumo inebriante e celestiale per tutta la casa: gardenia, lavanda o queste 3 alternative?

Cerchi delle piante d’appartamento profumate e facili da mantenere? Scopriamo insieme le varietà da interno dalle note olfattive più intense.

Rallegrano le stanze, purificano l’aria, donano ossigeno: le piante da interno sono alleate del nostro benessere. Oltre alle orchidee oppure alle piante a foglia verde, ci sono anche varietà che si caratterizzano per l’intero profumo che emanano.

Profumo inebriante e celestiale per tutta la casa: la gardenia

Questa pianta si contraddistingue per l’eleganza dei fiori candidi e le foglie dal colore verde scuro intenso. La pianta emana una fragranza delicata e molto femminile. La gardenia è desiderosa di luce e ambienti umidi ma non sopporta gli sbalzi termici repentini quindi attenzione ad aprire le finestre quando fa freddo. La temperatura ideale a cui tenerla sarebbe fra i 18 ed i 21 gradi. Per una produzione floreale più copiosa durante il periodo di fioritura potremmo applicare ogni 15 giorni un concime per acidofile.

Il Giacinto: come si coltiva

Il giacinto è una bulbosa che può assumere diverse colorazioni dal blu al viola, dal bianco al rosa. Il profumo si connota per i sentori speziati ed è molto intenso. Bisogna stare attenti alle correnti d’aria. Teme i ristagni idrici quindi occorre bagnarlo poco alla volta. Meglio la luce non diretta perché potrebbe bruciarsi. Fiorisce una volta all’anno e quando termina il periodo di fioritura le foglie diventano gialle. A questo punto tagliamo tutto fino al bulbo. Lo togliamo dalla terra e lo facciamo asciugare. Conserviamolo al buio e in un luogo fresco. Una curiosità: alcuni lo considerano il fiore di nascita dei nati a gennaio.

La Begonia Tea Rose

Non tutte le begonie sono profumate, solo questa varietà la Tea Rose dai fiori salmone saprà solleticare il nostro olfatto. Può crescere in altezza fino ad un metro e possiede foglie grandi ad ala d’angelo. Non è una pianta che necessita di molte cure basta che abbia una posizione sia a mezz’ombra. Desidera un terreno umido ma non zuppo. In questo caso se abbiamo avuto infestazioni di scarafaggi, teniamo d’occhio il terriccio.

La Lavanda nana

Siamo abituati a immaginare la lavanda in grandi distese blu come in Provenza ma ci sono varietà che vanno bene più per l’interno. È questo il caso della Lavanda Goodwin Creek Grey, una varietà nana che non supera i 60 cm. Ha un profumo pungente, persistente, tipico della pianta. Dobbiamo esporla in piena luce e deve avere un terriccio drenante e mai troppo umido. Soffre, infatti, l’umidità.

Il Tuberosa La Perla

Questa varietà di Tuberosa si coltiva bene anche in appartamento perché ama le temperature calde. Emana un profumo davvero intenso anche se reciso e messo in vaso con acqua. La concimazione deve essere abbondante con concimi organici liquidi oppure organo-minerali. La corolla a stella bianca è anche molto decorativa.

Lo Stephanotis

Questa pianta è anche chiamata Gelsomino del Madagascar. Se coltivata in appartamento possiamo metterla esposta al sole pomeridiano ma non alla luce diretta quindi dietro ad una finestra con la tenda. Il riposo vegetativo va da ottobre a fine febbraio ma quando fiorisce regala fiori copiosi e profumati. Badiamo che il terreno sia sempre umido ma non lasciamo acqua nel sottovaso.

Se desideri un profumo inebriante e celestiale per tutta la casa, coltiva queste piante d’appartamento e ne sarai sorpreso.