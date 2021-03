Da più di un anno le mascherine fanno parte della nostra vita. Sono utili per difendersi dal contagio del coronavirus. Però attenzione a quali mascherine Ffp2 compriamo perché non tutte sono sicure. Eppure tutti gli studi hanno certificato che la mascherina Ffp2 è più sicura rispetto a quelle chirurgiche oppure di stoffa. Ormai sul mercato ne troviamo di tutti i tipi, di qualsiasi prezzi e di svariati colori. Per ridurre il rischio di contrarre il Covid è fondamentale indossare la mascherina ma anche mantenere il distanziamento sociale e areare frequentemente i luoghi chiusi.

Il test

Con questo articolo, i nostri Esperti di Proiezionidiborsa hanno intenzione di soffermarsi sulle mascherine Ffp2, da sempre indicate come quelle più sicure, ma ora dopo una denuncia, serpeggiano molti dubbi. Una società internazionale ha fatto eseguire una serie di test su circa 20 modelli diversi presenti sul mercato. Purtroppo, a quanto pare, i dati sono allarmanti su determinate mascherine Ffp2 in commercio. Questi dispositivi di sicurezza non hanno superato la prova del filtraggio che viene fatta con l’utilizzo di cloruro di sodio e dell’olio di paraffina.

Attenzione a queste mascherine

Ebbene, le mascherine finite sotto l’occhio del ciclone sono quelle contrassegnate dal marchio CE2163, riferito al laboratorio Universalcert di Istanbul in Turchia. Purtroppo, questo dispositivo di sicurezza è in vendita anche in Italia. Molte persone hanno acquistato questa mascherina Ffp2 perché offerta ad un prezzo davvero conveniente rispetto a tante altre dello stesso tipo. Quindi non tutte le mascherine Ffp2 in commercio proteggono come dovrebbero.

Controllare il marchio impresso sulla mascherina

Chi non vuole correre rischi farebbe meglio a non acquistare questo tipo di mascherina Ffp2 nonostante un prezzo davvero economico. Infatti da riscontri certi, la mascherina Ffp2 con marchio CE2163 viene venduta a meno di un euro. Come tutti abbiamo avuto modo di vedere altre mascherine Ffp2 costano molto di più. Dunque attenzione a quali mascherine FFp2 compriamo perché non tutte sono sicure.