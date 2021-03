Le note sul cellulare possono essere una fantastica risorsa. L’applicazione note è prevista in tutti i sistemi operativi, indipendentemente dal modello del telefono. Uno strumento utile per appuntare la lista della spesa, le idee che vengono in mente all’improvviso, il ristorante suggerito dal proprio amico, l’indirizzo del dottore: praticamente tutto ciò che non vogliamo e non possiamo scordare.

Però può accadere però, di ritrovarsi una sequela infinita di appunti e note delle quali non ricordiamo tutti e che finiamo per cestinare, perdendo con molta probabilità informazioni utili. Quindi è meglio fin da subito stabilire una metodologia efficace di categorizzazione dei propri appunti.

Ecco quindi una breve guida su come tenere in ordine le note sul proprio cellulare e risparmiare tempo e preziose funzioni cognitive!

Titoli

Il primo passo fondamentale è quello di dare la giusta denominazione al tipo di appunto che si va a creare. Quindi è necessario soffermarsi con particolare attenzione al momento in cui si deciderà come chiamare i propri appunti. Alcuni esempi di titoli possono essere:

alimentazione e ricette;

benessere e medicina;

intrattenimento e tempo libero;

idee regalo;

lavoro e documenti.

Inoltre è possibile corredare i propri appunti con link e foto. È assolutamente sconsigliato creare una serie di appunti dal titolo “varie” perché si finirebbe soltanto per metterci dentro di tutto senza criterio.

Colori

I colori sono un altro metodo incredibile per differenziare i propri appunti. Abbinare ad ogni categorie delle note un colore è un metodo efficace per riconoscere subito in un colpo d’occhio cosa stiamo cercando. Se le cose da ricordare sono tante l’applicazione delle note consente di creare delle cartelle nelle quali inserire gruppi di appunti.

Un ultimo segreto

Se le note contengono materiale strettamente riservato è consigliabile scaricare un applicazione di che protegga le note con una password. Ce ne sono tantissime sullo store che vende applicazioni che ognuno ha installato nel proprio cellulare.

Come tenere in ordine le note sul proprio cellulare e risparmiare tempo è una cosa estremamente facile: basta avere metodo e un po’ di pazienza. Il telefono è proprio come noi, deve essere pulito fuori e organizzato dentro!