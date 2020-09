Gli italiani sono abituati a pigiare sul telecomando per spegnere la televisione. Non ci rendiamo conto però che lasciare accesa la spia rossa costa. Selectra ha condotto uno studio per pesare quanto incide sulla bolletta elettrica. In pochi minuti vi sveliamo quanti soldi in più spendiamo inutilmente. Gli italiani adottando comportamenti più attenti possono ottenere costi in meno nella bolletta elettrica. I consumatori perdono molto tempo per scegliere la tariffa più conveniente e poi per distrazione o per lassismo sprecano tanti soldi. Secondo lo studio le famiglie italiane sprecano fino a 90 euro in un anno.

Come è stata condotta l’indagine

Per verificare questo spreco è stato utilizzato un particolare strumento: lo smart meter che consente la telelettura e telegestione dei contatori di energia elettrica, gas e acqua. Come funziona? Si collega al contatore e rileva i consumi. Il tecnico grazie a questo apparecchio riesce a capire quanto lo stand-by degli elettrodomestici incide sulla bolletta elettrica. Il dato è davvero sorprendente. Sul consumo totale di una abitazione la media è del 16%. Per le famiglie lo spreco dell’energia elettrica degli elettrodomestici si trasforma in un salasso.

Selectra ha preso in considerazione tre tipologie di utenti. Vediamo quali sono: famiglia con consumi di 3.800 kWh in un anno, 2.700 kWh e 1.500 kWh.

I tre casi sotto i riflettori

Partiamo da una famiglia numerosa che possiede un contatore di 4,5 kW tenendo collegati 13 elettrodomestici. Le spesa della bolletta della luce è di 744 euro all’anno. Le famiglie se sono attente a non lasciare aperta la spia rossa degli elettrodomestici riescono ad ottenere un risparmio di 90 euro. Questa somma è data da un risparmio sulla voce di prima energia di 38 euro, oneri di sistema -25 euro, imposte/accise -22 euro, gestione – 5 euro. Ora scopriamo quanto una famiglia risparmia con un contatore di 3kW, consumo di 2700 kWh e 11 elettrodomestici collegati adottando i dovuti accorgimenti. La famiglia economizza 53 euro tenendo le spie rosse degli elettrodomestici spente. Infine prendiamo in considerazione il caso di una coppia con un consumo annuo di 1500 kWh, un contatore a 3 kW e 9 apparecchi collegati. Lasciare accesa la spia rossa costa 18,5 euro in più all’anno.