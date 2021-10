In provincia di Treviso, tra le verdi colline della Marca Trevigiana, c’è un paese meraviglioso che unisce paesaggio, storia, fortificazioni e buon vino.

Si tratta di Conegliano, un comune di circa 35.000 abitanti che è il secondo della provincia dopo il capoluogo per numero di abitanti.

Conteggiamo che per visitare questa chicca ci basterà mezza giornata, per la restante parte possiamo decidere di dedicarci ad un tour tra vitigni e degustazioni. Proprio nella zona di Conegliano, infatti, è possibile attraversare la famosa strada del Prosecco e vivere un’esperienza unica all’insegna di relax e natura.

Il Duomo, il Castello medievale, Villa Gera, le opere di Giovan Battista Cima, sono tutte attrazioni che rendono Conegliano un luogo incredibile. Per non parlare degli innumerevoli ristoranti che ci concedono di assaggiare le prelibatezze della tradizione culinaria veneta. Ecco cosa vedere in una giornata in questa splendida cittadina tra le verdi colline del Veneto ai piedi delle Prealpi Trevigiane.

La prima attrazione che merita la nostra attenzione è il Castello di Conegliano. Questa struttura è senza dubbio il fulcro della località veneta. La sua storia medievale lo rende un tesoro inestimabile. È situato su una posizione dominante sul Colle di Giano, e lo si può vedere dalla città.

Il Castello fu costruito nel XII secolo e ospita il Museo Civico di Conegliano. Questo accoglie opere di artisti veneti come Palma il Giovane, Pordenone e Pittoni. Oggi è rimasta l’antica torre da cui la vista è unica, perché tocca l’intera pianura fino a Venezia e tutte le colline della Marca Trevigiana. Rimangono del complesso originario anche parte delle mura e del duomo.

Poco sotto il Castello troviamo Villa Gera. Voluta da Bartolomeo Gera e costruita da Giuseppe Jappelli. La villa risale al 1827 ed è una perfetta testimonianza di stile neoclassico. La sua posizione dominante era mirata a stravolgere lo sguardo dalla città sul colle e a renderla protagonista assieme al Castello. Gli interni custodiscono le pitture meravigliose di Giovanni de Min, sempre in stile neoclassico.

La nostra gita può continuare nel centro storico della città, caratteristico grazie alle vie e alle strade antiche. Possiamo imbatterci anche nella splendida Sala dei Battuti del Duomo presso Contrada Grande. La costruzione avvenne per mano della congregazione dei Battuti nel 1345. Il ciclo di affreschi per mano di Francesco da Milano è bellissimo e suggestivo grazie ai colori ancora accesi. La parte esterna ha una facciata scandita da archi a sesto acuto. È decorata con affreschi rappresentanti delle scene bibliche risalenti al XVI secolo, mentre l’interno è del 1530. Il Duomo di Conegliano contiene invece la meravigliosa pala d’altare di Cima da Conegliano e la grande Santa Caterina di Palma il Giovane.

Meritano una tappa anche gli storici ristoranti del centro di Conegliano tra risotti al prosecco, soppressate, polenta ai funghi e formaggi, tagliatelle al ragù. Non dimentichiamoci di concludere il pasto con l’immancabile dolce originario di Treviso: il tiramisù.