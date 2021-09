La Pubblica Amministrazione cambia le regole e dal 1 ottobre per accedere ai servizi online della PA serviranno solo questi 3 strumenti. E quindi è arrivato sicuramente il momento di mettersi in linea con i tempi e con il cambiamento, se non si vuole restare fuori. E diciamo che restare esclusi dalla Pubblica Amministrazione potrebbe non essere un’idea geniale. Per Pubblica Amministrazione si intende ad esempio Agenzia dell’Entrate e INPS.

Questo ente in realtà è stato il primo a fare questa trasformazione digitale. Infatti dal 1 settembre non è più possibile accedere all’INPS tramite PIN, ma si può fare solo grazie a 3 strumenti. La trasformazione digitale dell’INPS era già stata trattata in un precedente articolo, quindi potrebbe risultare nulla di nuovo. Invece la novità c’è. Perché questa trasformazione volente o nolente doveva arrivare per tutta la Pubblica Amministrazione. E così infatti è stato.

Dal 1 ottobre per accedere ai servizi online della PA serviranno solo questi 3 strumenti

La svolta tecnologica del 1 ottobre è disposta dal Decreto Legge “semplificazione e innovazione digitale” convertito nella legge n. 120/2020. Questo significa che da questa data per accedere alla Pubblica Amministrazione online sarà necessario lo SPID, la CIE (carta d’identità elettronica) oppure la CNS (carta nazionale servizi). E quindi potremo finalmente dire addio ai vari PIN, password che poi tutti dimenticavamo. In questo modo l’accesso è solo uno e sbagliare diventa quasi impossibile.

Quindi per entrare nel sito dell’Agenzia dell’Entrate sarà necessario uno di questi strumenti. Grazie a questi, inoltre, sarà possibile disporre anche il pagamento di un F24. Se da una parte l’avanzata tecnologica porta una grande semplificazione dei vari procedimenti per le persone tecnologiche, dall’altra per gli anziani potrebbe risultare abbastanza complicato. E per questa categoria accedere all’INPS è fondamentale.

Fare lo SPID per quanto possa sembrare una procedura semplice, per chi non è avvezzo al mondo tecnologico non lo sarà affatto. Per questo motivo infatti l’INPS permetterà un sistema di delega, in questo modo figli e nipoti potranno accedere al posto dei pensionati. Stessa cosa vale per l’Agenzia dell’Entrate: infatti il commercialista avrà lo SPID del cliente per accedere al fascicolo fiscale online. Sempre dal 1 ottobre tutte le PA devono far sapere al Governo l’inizio dei progetti di trasformazione digitale per rendere digitali i propri servizi e caricarli sulla famosa app IO.

La strada della digitalizzazione per la Pubblica Amministrazione però è ancora tanta ed è tutta in salita. Sicuramente questo primo passo è molto importante per un Italia digitale e attuale.

