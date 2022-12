Brutte notizie nell’oroscopo del 2023: per questi 5 segni zodiacali il nuovo anno sarà da incubo!

Il 2023 si avvicina ed è il momento di capire cosa prevede l’oroscopo del nuovo anno. Per alcuni segni si prevedono mesi difficili e di scarse soddisfazioni sia lavorative che sentimentali. Scopriamo se siamo anche noi nei 5 segni zodiacali più sfortunati dell’anno e come provare a minimizzare le perdite.

Mancano 48 ore ai festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. Tra pochi giorni inizierà il 2023 con tutto il suo carico di speranze, aspettative e curiosità. Per alcuni segni zodiacali da gennaio inizierà un periodo fantastico. Per altri, invece, ci sarà da soffrire ancora a lungo. Ci sono infatti brutte notizie nell’oroscopo del 2023 per 5 segni zodiacali. 5 segni zodiacali che faticheranno non poco a tenere la barra dritta e le relazioni appaganti. Ma soprattutto a salvare il conto in banca.

Giove e Venere colpiranno pesantemente l’Acquario

Il 2023 dell’Acquario sarà un anno dai due volti. E purtroppo sarà una lenta discesa dopo tre mesi iniziali fantastici impreziositi dal supporto di Marte e di Giove. Lo stesso Giove, il Pianeta simbolo del denaro e della fortuna, passerà all’opposizione in primavera e darà non poche preoccupazioni finanziarie. A completare la frittata ci sarà una pessima Venere per tutta la seconda metà dell’anno. Attenzione, quindi, a iniziare relazioni a cuor leggero. Potrebbero rivelarsi decisamente complicate.

Oroscopo del nuovo anno difficile per Gemelli e Sagittario

L’anno inizierà col piede sbagliato anche per Gemelli e Sagittario. I nati sotto il segno dei Gemelli dovranno affrontare grossi problemi lavorativi e finanziari. I primi 5 mesi dell’anno saranno all’insegna dell’incertezza e dei tagli di stipendio. Il resto dell’anno sarà fatto di alti e bassi e poca stabilità. È il momento di iniziare a capire come risparmiare in vista dei tempi più bui.

I problemi del Sagittario, invece, riguarderanno principalmente il versante dell’amore. Saturno e Nettuno in opposizione toglieranno sicurezza e voglia di osare. La mancanza di autostima avrà la conseguenza di attirare persone disfunzionali e pronte ad approfittarsi dei nati sotto questo segno.

Brutte notizie nell’oroscopo del 2023: Leone e Vergine dovranno fare attenzione ai soldi

Antenne dritte e occhio al portafogli anche per altri due segni: il Leone e la Vergine. Il Leone avrà Giove in opposizione per gran parte dell’anno. Decisamente una pessima notizia per chi deve fare economia e cercare di risparmiare. Serviranno grande oculatezza nelle spese e non sono da escludere uscite impreviste.

Da gennaio a maggio sono previste grandi sofferenze economiche anche per la Vergine. Il lavoro inizierà a scarseggiare e le sicurezze a fine mese verranno meno. A rendere più difficile affrontare la situazione ci sarà una separazione molto dolorosa. Ma è il momento di cambiare prospettiva. Questi sconvolgimenti saranno lezioni importanti per seguire finalmente i propri sogni nel cassetto e cambiare vita.