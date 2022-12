Vota anche tu il personaggio dell’anno 2022, ecco gli ammessi alla selezione

Proiezioni di Borsa coinvolge i propri lettori nel voto del personaggio dell’anno. Tra i papabili tre donne e tre uomini che, in qualche modo, passeranno alla storia.

La Redazione di Proiezioni di Borsa invita i lettori a scegliere la persona che nell’anno in chiusura si è distinta per talento, tenacia, comportamento. Pertinenze emerse nel districarsi di fatti e aneddoti di cronaca, attualità e politica nazionale e internazionale.

Poniamo al setaccio, tre donne e tre uomini.

Vota anche tu il personaggio dell’anno 2022

Iniziamo con Samantha Cristoforetti, l’astronauta e aviatrice italiana che nel mese di aprile decolla nell’ambito della Missione SpaceX Crew-4. Inoltre, lo scorso settembre diventa la prima donna europea a capo della ISS (Stazione Spaziale Internazionale). Parla tre lingue: tedesco, francese e inglese. Conosce benissimo il russo e sta studiando cinese. Ha anche il tempo di seguire la propria famiglia e coltivare hobby quali escursionismo e sport subacqueo.

Ha 45 anni e guida il Consiglio dei Ministri

Oltre i colori della politica, c’è la prima donna in Italia a raggiungere lo scranno di Montecitorio eletta dal popolo sovrano: Giorgia Meloni. La pasionaria che lotta e vince le elezioni politiche dello scorso settembre. In politica estera finora si distingue per il parlar chiaro e il rispetto della linea dell’Unione rispetto alla Russia. Con Macron non viene a patti e agisce nel rispetto delle promesse fatte in campagna elettorale. A destra o a sinistra, si parlerà di lei perché è la prima lady a capo del Consiglio dei Ministri.

La prima donna martire per la libertà di pensiero

Vota anche tu il personaggio dell’anno 2022 e non possiamo non considerare Mahsa Amini, la studentessa curda di 22 anni. Muore il 16 settembre dopo l’arresto per “non aver indossato correttamente il velo”. Secondo le autorità iraniane Mahsa sarebbe morta per condizioni di salute precarie pregresse all’arresto. I familiari ritengono invece sia morta in seguito ad un pestaggio della polizia. In migliaia in Iran, e a Teheran in particolare, chiedono venga fuori la verità.

Vota anche tu il personaggio dell’anno 2022: veniamo agli uomini

Per i maschietti poniamo al voto Mario Draghi. Ex Presidente del Consiglio, ha portato sulle spalle il picco pandemico e la spinta ai vaccini; l’elezione combattuta del Presidente della Repubblica e lo scoppio del conflitto su terra ucraina. Guerra che però colpisce gli Stati dell’Unione. Mario Draghi è anche l’uomo che dalla scorsa primavera inizia a vagare verso Oriente per garantire le forniture energetiche; spinge sulle rinnovabili, ma più di tutto batte pugno rispetto alle minacce di Vladimir Putin.

E, per onor di cronaca, altro avente diritto è lui: Volodymyr Zelensky. Grande comunicatore, battagliero purosangue, ha la capacità di resistere allo zar. Davide contro Golia, ma soprattutto si piazza di diritto e con dovizia nei Palazzi che contano nel Mondo occidentale.

Infine, il punto luce che per un poco fa dimenticare il Qatargate: Lionel Messi. Calciatore argentino, campione del Mondo. 35 anni, è in forza al Paris Saint-Germain, ha all’attivo (tra gli altri premi) sette palloni d’oro e sei Scarpe d’oro europee.

È possibile votare fino alle ore 23 del 30 dicembre.