Come abbiamo più volte rimarcato non potrebbero essere i tassi di interesse e l’inflazione il driver per un forte ribasso dei mercati, anzi fra alti e bassi fisologici, questi potrebbero essere i motivi che potrebbero assecondare il bull market che è in corso. I nostri calcoli statistici ci fanno ritenere che il minimo decennale molto probabilmente è stato formato durante lo scorso anno. Brusco dietrofront dei mercati: inizio di una correzione o falso segnale?

La scadenza dei setup

Nei giorni scorsi sono scaduti diversi setup: il 2, 7 e 9 che sono mensili, il 6 che è annuale. Una congiuntura particolare che in casi similari nelle serie storiche ha portato a fasi direzionali anche importanti. Cosa accadrà da ora in poi?

Le prossime date mensili scadranno il 17, 21/22, 27/28 e il 30. Il 21/22 coincidono con il meeting della Federal Reserve. La data più importante è quella annuale del 6/7 aprile.

Cosa accadrà in queste date? Se non cambierà qualcosa di volta in volta, si potrebbe arrivare al 6/7 aprile con un minimo. Attenzione però, meglio non fasciarsi la testa, in quanto la situazione grafica, nonostante lo scivolone di ieri, rimane ancora incerta e non definita.

Procediamo per gradi.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del giorno 10 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.315

Eurostoxx Future

4.185

Ftse Mib Future

27.268

S&P500

3.861,59.

Brusco dietrofront dei mercati: quali sono i livelli da monitorare

La giornata di venerdì, che doveva essere di conferma o smentita per qualsiasi scenario, ha visto formarsi un forte swing ribassista.

Ecco come ci si potrebbe regolare:

rialzi solo con chiusure di sedute superiori a:

Dax Future

15.505

Eurostoxx Future

4.250

Ftse Mib Future

27.340

S&P500

3.913.

Sono stati rotti supporti importanti, e se non si assisterà a una repentina inversione rialzista fra lunedì e martedì, si potrebbe assistere a una discesa del 5/7%. Ogni tanto anche un cavallo deve fermare la sua corsa, riposare e abbeverarsi.

Mentre il BTP anche ieri ha continuato a mostrare forza come da attese e ora sembra puntare ad area 119.

