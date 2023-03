Ultima puntata di C’è posta per te: le attese per stasera e gli ospiti di Maria De Filippi

Questa sera verrà trasmessa l’ultima puntata di C’è posta per te. Giunto alla conclusione, il programma condotto da Maria De Filippi, chiude in bellezza. Nei prossimi paragrafi scopriremo quali saranno le storie e gli ospiti della serata.

Questa sera in onda su canale 5 verrà trasmesso il programma condotto da Maria De Filippi. Si tratta dell’ultima puntata di C’è posta per te, che verrà trasmessa alle ore 21:30. La trasmissione giunta al termine, saluterà il suo pubblico questa sera. Nonostante ciò Maria De Filippi continuerà a tenerci compagnia il sabato sera. Infatti C’è posta per te lascerà spazio alla nuova edizione del programma “Amici”. Dal 18 Marzo i fan dei ragazzi di Amici potranno seguire il serale. Anche quest’anno non mancheranno avvincenti sfide di ballo e

canto. Protagonisti come sempre gli allievi della scuola accompagnati dai loro professori e da tantissimi ospiti. Il talent show andrà in onda ogni sabato alle ore 21:30.

Tantissimi gli ospiti protagonisti della stagione 2023

Questa sera un nuovo appuntamento con il programma dei sentimenti. Maria De Filippi anche stasera racconterà le storie di tante persone. Dissidi familiari, amori interrotti e incontri importanti. Il pubblico in studio e da casa, come sempre parteciperà emozionandosi o indignandosi. Alle ore 21:30 di questa sera ultima puntata di C’è posta per te. Il programma nelle ultime settimane ha visto la partecipazioni di tantissimi volti noti dello spettacolo e non solo. Ospiti nazionali e internazionali hanno fatto la loro parte condividendo le storie di tanti. Come non menzionare la celebre attrice Charlize Therone e l’amatissimo attore turco Can Yaman. Ed ancora conduttrici famose come Luciana Littizzetto e Alessia Marcuzzi. Ma non solo, presenti anche volti noti del mondo dello sport. Ha partecipato a C’è posta per te anche la campionessa olimpica di nuoto Federica Pellegrini. La Pellegrini è stata ospite insieme al marito Matteo Giunta, allenatore di nuoto. Tra i tantissimi protagonisti, anche artisti italiani conosciuti in tutto il mondo. Ospite della penultima puntata è stato Tiziano Ferro che ha regalato grandi emozioni cantando il suo ultimo successo.

Ultima puntata di C’è posta per te: ospiti di Maria De Filippi un noto conduttore e il vincitore di Sanremo

Le sorprese non finiscono qua. La trasmissione condotta da Maria De Filippi chiude in bellezza. Anche questa sera non mancheranno infatti ospiti illustri. Conduttore amatissimo e collega affezionato della De Filippi, Gerry Scotti sarà uno degli ospiti. Ma non solo. Fresco vincitore del Festival di Sanremo, questa sera ritroveremo anche Marco Mengoni. Vincitore per la seconda volta dopo 10 anni, ha portato sul palco di Sanremo “Due vite”. Con questo pezzo, primo in classifica fin dalla prima serata del Festival, Mengoni ha trionfato. In conclusione ancora una volta C’è posta per te incollerà tutti allo schermo della tv. Si conclude una stagione ricchissima che però cede il posto ad un palco altrettanto entusiasmante.