Quando più di 10 anni fa sul mercato dei videogiochi irruppe la Nintendo Wii, non fu solo un successo enorme, ma un evento assolutamente rivoluzionario. Molti di voi cari Lettori, sicuramente l’avrete acquistata per i vostri figli e magari assieme a loro ci giocate ancora. Per chi, invece, non lo conoscesse ma ne avesse comunque sentito parlare, è il momento giusto per acquistarla, anche usata, a prezzi clamorosi! Brucia tutte le calorie che vuoi semplicemente giocando e divertendoti a casa tua, e come spiegheremo in questo articolo.

Un’incredibile innovazione

A decretare il successo di questa console rivoluzionaria, non fu decisamente una grafica volutamente semplice, ma il processo di simulare lo sport in maniera perfetta. La casa giapponese, che aveva già vissuto momenti di gloria negli anni ‘80 e ‘90, con la creazione del mitico Mario Bros, tirò fuori il coniglio dal cilindro. Infatti, mentre tutta la concorrenza, combatteva a suon di idee, di tematiche, di realtà virtuali e di definizioni grafiche, la console Wii permetteva di bruciare grassi e calorie.

Il passaggio poi della stessa Nintendo ai videogiochi che simulavano la palestra e il fitness, fu immediato. La pedana che faceva sentire soprattutto le ragazze, ma anche le mamme, come fossero in palestra, stando comodamente in salotto, riscosse un successo incredibile. Ma, ancora oggi, che sappiamo bene che il mercato dei videogiochi vive delle innovazioni e cambia quotidianamente. Vi rimandiamo alla lettura del nostro articolo in cui annunciavamo l’arrivo di Amazon con novità futuristiche. Eppure, proprio adesso, che si prospetta nuovamente l‘incubo “lockdown”, rispolverare o acquistare a prezzi incredibili, una console Wii sarà davvero una scelta vincente!

Comparazione delle calorie

Brucia tutte le calorie che vuoi semplicemente giocando e divertendoti a casa tua e dando un’occhiata alle statistiche dei nostri Esperti. Non ci crederete, ma simulando gli sport veri con la Wii, arriverete a bruciare, in alcuni casi, quasi quanto l’attività reale. Prendiamo come esempio gli sport preferiti dai giocatori e che potrete trovare raccolti in un solo dischetto:

a) il baseball che vi permetterà di fare sia il lanciatore che il battitore, vi farà bruciare 5 kcal al minuto, contro le 7 dello sport reale;

b) il pugilato, che allenerà gambe, braccia e busto, vi permetterà di bruciare quasi 6 kcal contro le 8 della boxe vera;

c) tennis e pingpong, che vi faranno divertire, bruciando 5,5 calorie al minuto, contro le 8 di una partita vera.

Come potete vedere, la differenza tra questa console e l’attività esterna è realmente contenuta, ma vi permetterà di giocare ed allenarvi in assoluta sicurezza e assieme alla vostra famiglia!

Approfondimento

