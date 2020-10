Lo storico creditizio, anche noto col termine inglese credit score, viene utilizzato dalle banche così da evitare di prestare denaro a clienti insolventi o sovraesposti. Il tuo punteggio (score) fornisce agli istituti di credito le informazioni necessarie alla concessione del prestito. Tra le informazioni che finiscono nel tuo storico creditizio ci sono nome, indirizzo, codice fiscale, ma anche track record delle tue attività finanziarie come la cronologia dei pagamenti e altre domande di prestito.

Se il tuo storico creditizio non è come vorresti, o come avresti bisogno che fosse per ricevere il prestito che ti serve, non preoccuparti.

Ecco come accedere facilmente a prestiti e finanziamenti

È possibile migliorare il proprio credit score. Certo, ci vuole del tempo, ma è possibile. Come? Puoi provare a seguire i seguenti step.

Sii puntuale con il pagamento delle bollette

Gli istituti di credito sono ovviamente molto interessati alla verifica sull’affidabilità dei tuoi pagamenti. Per farsi un’idea sulla tua affidabilità futura ovviamente e per capire se sei in grado di rispettare le scadenze.

Essere puntuali con i pagamenti è quindi un fattore decisivo. Bisogna cercare di rispettare tutte le scadenze, da quelle per le utenze a quelle per il fitto.

Prova a mantenere il rapporto di credito sotto il 30%

Il rapporto sull’utilizzo del credito (o rapporto di credito) viene calcolato dividendo la somma di tutti i tuoi saldi per il limite di credito totale. In altre parole, agli istituti di credito interessa sapere che importo percentuale sul credito disponibile totale spendi ogni mese. Per migliorare il rapporto di credito, comincia pagando i tuoi debiti. Inoltre, prova a estinguere le carte inutilizzate (sempre che non ti costino troppo). Infatti, la chiusura di un conto può aumentare il rapporto di credito.

