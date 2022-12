Sono 3 i mercatini di Natale in Veneto più belli dove comprare regali e assaggiare prodotti tipici

Se siamo preoccupati dei nostri regali natalizi, possiamo passare qualche weekend alternativo girando la regione più famosa per i suoi mercatini di Natale. Si tratta del Veneto, ricco di attività ed eventi dedicati a questo magico periodo. All’interno delle tipiche casette non mancheranno specialità e prodotti artigianali unici e imperdibili.

Si avvicina il Natale e la sua magia non può che diffondersi di città in città. Non mancano le decorazioni natalizie sulle facciate delle case e le bellissime luminarie nelle strade. Inoltre è anche tempo di comprare i regali per parenti e amici. Proprio per questo non possiamo perderci una grande tradizione di questo periodo.

I mercatini sono sicuramente una delle caratteristiche più belle e piacevoli del Natale. Bancarelle, spettacoli e prodotti tipici vengono esposti in quasi tutte le città tra novembre e dicembre. Una regione ricca di questi eventi è sicuramente il Veneto. Infatti possiamo trovare dei suggestivi mercatini di Natale in tutto il territorio, con prodotti unici.

Il Veneto e la tradizione natalizia

La tradizione dei mercatini di Natale in Veneto è sicuramente tra le più sviluppate di Italia. Possiamo trovare davvero dei pezzi di artigianato unici e tantissime delizie locali, difficilmente reperibili in altri periodi. Sono 3 i mercatini di Natale in Veneto più belli, di cui due nella città dell’amore. Infatti la città più ricca di eventi è sicuramente Verona, regina anche del pandoro, il dolce che, insieme al panettone, domina i pranzi natalizi.

Il primo mercatino che presentiamo è, infatti, il Christkindlmarkt. Più di cento stand dispersi nel centro storico della città di Romeo e Giulietta ricchi di prodotti artigianali, vin brulé e specialità della regione. Qui possiamo anche rimanere incantati dalle casette in legno, tipiche di questo periodo, anch’esse con prodotti del luogo. Infine è possibile acquistare il passaporto del mercatino, che ci garantirà l’accesso ad eventi e attrazioni, come la casa di Santa Claus o la mostra dei presepi. Il Christkindlmarkt si svolge dal 18 novembre al 26 dicembre.

Sono 3 i mercatini di Natale in Veneto più belli, tra cui uno sul Lago di Garda

Ci spostiamo sul Lago di Garda, più precisamente nel piccolo gioiello chiamato Bardolino, sempre in provincia di Verona. Qui sul lungolago del borgo troveremo diverse casette di legno e bancarelle con delizie locali e artigianato. Bardolino prevede tante attività per il periodo natalizio, tra cui la pista di pattinaggio coperta e la slitta di Natale. Possiamo anche fare un giro su una bellissima ruota panoramica fronte lago, dove ammireremo dei tramonti meravigliosi. I mercatini sono esposti dal 26 novembre all’8 gennaio.

Non dimentichiamoci di comprare qualche regalo a Bassano

Anche Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, ospita un mercatino da non perdere. La città medievale si illumina con bellissime luci e alberi di Natale. Il centro pullula di mercatini con specialità enogastronomiche, tra cui l’indimenticabile grappa. Tra le attività principali possiamo trovare il sentiero incantato di Babbo Natale, che saprà sorprendere grandi e piccini. Inoltre non possiamo non dare un’occhiata al bellissimo Presepe dei Remondini. I mercatini sono presenti dal 19 novembre al 26 dicembre durante tutti i weekend e i giorni festivi.