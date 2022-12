Differenza tra emoticon ed emoji e come usarle sui social per attirare gli utenti

Come si usano emoji ed emoticon sui social media per attirare l’attenzione degli utenti? Scopriamo i trucchi essenziali di chi lavora nel marketing.

Catturare l’attenzione degli utenti attraverso i contenuti testuali e grafici sui social network è diventata più di una vera e propria arte. Infatti, oggigiorno, esistono delle tecniche di marketing digitale utilizzate dai professionisti per riuscire ad aumentare l’engagement sui social media.

L’esperienza utente è importante su queste applicazioni e spesso vengono utilizzate le emoji su Instagram e Facebook all’interno delle grafiche, per esempio, per cogliere maggiori impressioni positive da parte dei seguaci della pagina. Invece, molti si chiedono quali siano le migliori emoticon per LinkedIn, le quali si usano direttamente in un testo. I social funzionano in maniera differente, Instagram comunica molto di più attraverso le immagini, a differenza di LinkedIn dove si utilizzano maggiormente i testi.

Invece, altri si domandano semplicemente come fare faccine con i simboli in chat. Dunque, le icone sono fondamentali per far capire in anteprima il significato di un testo o di un immagine su un contenuto social a chi lo legge e lo vede.

Ma qual è la differenza tra emoticon ed emoji? Scopriamola, insieme a come utilizzare le faccine sui social media.

Come usare le emoji per attirare gli utenti sui social

Poste in modo pertinente, le faccine creano empatia all’interno di un testo o immagine di un contenuto sui social network. Queste icone presentano la realtà familiare nella nostra mente. Inoltre, il contenuto del testo o di una rappresentazione grafica è anticipato al lettore grazie alle espressioni facciali in forma di icone.

Consigliamo di mettere le emoticon prima o dopo di ogni paragrafo del testo separato da una riga. Poi, suggeriamo di usare questa tipologia di espressioni con creatività, puntando sul coinvolgimento e anticipando il contenuto in modo coerente. Non è bene forzarle, ma piuttosto inserirle solo se pertinenti senza usarne troppe per quanto riguarda un testo scritto.

Le emoji sui contenuti grafici sono utili per esprimere un sentimento e per anticipare il concetto, anche in questo caso senza esagerare.

Ma nella comunicazione e nel marketing è opportuno comprendere anche come funziona il linguaggio dei segni (semiotica) per capire il giusto utilizzo delle parole e delle espressioni che esprimono stati d’animo.

Evidenziamo che, a differenza delle applicazioni di messaggistica instantanea, i social sono diversi gli uni dagli altri e tutti richiedono uno studio attento. Per fare un esempio concreto, possiamo parlare del nuovo aggiornamento dell’algoritmo Instagram che non aiuta tanto nonostante applichiamo una strategia.

Ecco la differenza tra emoticon ed emoji

I simboli facciali, ossia faccine o smiley, sono riproduzioni di espressioni umane che esprimono sentimenti.

Nel dettaglio, le emoji sono pittogrammi, ossia rappresentazioni grafiche, mentre le emoticon vengono create con l’unione di simboli da tastiera. Ma entrambe hanno un unico obiettivo: rappresentare una emozione per dare tono espressivo al testo scritto.