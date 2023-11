Scopri quali sono i conti di deposito che offrono il rendimento più alto dopo l’ultimo aumento dei tassi di interesse da parte della BCE. Per un investimento a 12 mesi si può guadagnare fino al 5% e questi sono rendimenti esplosivi.

L’ultimo aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea (BCE) ha avuto un impatto positivo sui rendimenti dei conti di deposito. Oramai da più di un anno questi prodotti finanziari sono diventati una delle soluzioni più convenienti per far fruttare i propri risparmi. I conti di deposito sono prodotti bancari che permettono di depositare una somma di denaro per un periodo di tempo prestabilito, ottenendo in cambio un interesse annuo. Si tratta di un investimento sicuro e garantito, in quanto i conti di deposito sono coperti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) fino a 100.000 euro per cliente per banca.

I migliori conti deposito vincolati a 12 mesi

Tra le varie tipologie di conti di deposito, quelli vincolati offrono i rendimenti più elevati, ma richiedono di bloccare il capitale per tutta la durata del vincolo. Attualmente, secondo i siti di comparazione i migliori con vincolo sono di Banca Aidexa, Cherry Bank e ViViBanca che offrono rendimenti esplosivi per i loro prodotti a 12 mesi.

Banca Aidexa propone il Conto Deposito X Risparmio, che offre il 5% lordo per vincoli da 6 a 36 mesi. Il rendimento maturato verrà accreditato sul conto a fine vincolo.

Cherry Bank offre il Cherry Vincolato, che ha un rendimento del 5% lordo per vincoli da 12 a 24 mesi. Il conto non prevede costi di apertura, gestione e chiusura. ViViBanca mette a disposizione il ViViConto Extra, che ha un rendimento del 5% lordo per vincoli da 12 a 18 mesi. Ma il rendimento sale al 5,5% con un vincolo a 24 mesi.

Rendimenti esplosivi per i conti deposito: ecco adesso secondo i siti di comparazione quali sarebbero i 3 migliori per guadagnare fino al 5% in un anno

Ma quanto si guadagna in soldoni investendo in uno di questi conti deposito? Abbiamo fatto due ipotesi di investimento, per una cifra di 10.000 euro e di 50.000 euro. La cifra finale calcolata è al netto della ritenuta fiscale, che sui conti di deposito è al 26%.

Investendo 10.000 euro su uno di questi conti di deposito vincolati al 5% lordo per 12 mesi, si otterrebbe un guadagno lordo di 500 euro che al netto diventa 370 euro. Invece, investendo 50.000 euro, si otterrebbe un guadagno lordo di 2.500 euro che al netto diventa 1.850 euro. Naturalmente si possono investire anche cifre diverse, ma il rendimento sarà sempre del 5% lordo per una durata di 12 mesi.

Un ottimo guadagno per chi ha un obiettivo di tempo limitato

In conclusione, i conti di deposito vincolati a 12 mesi sono una delle opzioni più vantaggiose per valorizzare i propri risparmi in un periodo brevissimo. Per scegliere il conto di deposito più adatto alle proprie esigenze, è consigliabile confrontare le diverse offerte disponibili sul mercato e valutare attentamente le condizioni e le caratteristiche di ciascuna.

Naturalmente si può anche allungare la durata del deposito. Oggi alcuni conti di deposito arrivano anche ad una durata di 10 anni e perfino di 20 anni, con rendimenti che sfiorano il 7%.

(n.d.r. Trattasi di articoli di informazione gratuita e non hanno alcun altro scopo. Si prega di leggere le Avvertenze)