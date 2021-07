Quello odierno è un dolce speciale pensato per chi è attento al regime alimentare e vuole evitare preparazioni troppo caloriche, grasse o zuccherate.

Come base del tiramisù utilizzeremo dei biscotti di farina integrale senza zucchero. Invece come bagna, semplicemente del latte di soia con una stecca di vaniglia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Come farcia, una crema con uova e ricotta light e dolcificata con la stevia (qui al link tutti i dettagli in merito). Attenzione alla grammatura di questo ingrediente: 40 gr di stevia corrispondono a 100 grammi di zucchero.

Infine utilizziamo nella crema e come decorazione i lamponi. Se di nostro gradimento, possiamo cospargere del cacao amaro prima di decorare.

Ma passiamo all’opera, ecco il tiramisù super cremoso e leggero con basso indice glicemico e senza zucchero.

Passiamo a fare la spesa

Per ogni ingrediente che presenteremo indicheremo anche la quantità di carboidrati e zuccheri per 100 gr, letti sull’etichetta. E questo per dimostrare che stiamo parlando davvero di un tiramisù al tempo stesso super cremoso e leggero. Non solo, ma è con basso indice glicemico (qui al link altri accorgimenti per tenere a bada con successo glicemia e colesterolo) e senza zucchero.

Ingredienti:

a) 400 gr di ricotta light (carboidrati 5,4 gr; zuccheri 0,31 gr);

b) 300 gr di biscotti integrali senza zucchero (carboidrati 68 gr; zuccheri < 0,5 gr);

c) 2 litri di bevanda di soia (carboidrati 0,1 g; zuccheri 0,1 gr);

d) 200 gr di lamponi (carboidrati 6,5 gr; zuccheri 6,5 gr);

e) 3 uova;

f) 1 stecca di vaniglia (carboidrati 12,5 gr, zuccheri 12,5gr);

g) 50 gr di stevia (carboidrati 0,25 gr, zuccheri 0 gr).

Prepariamo il nostro irresistibile tiramisù estivo cremoso e senza zucchero

Per prima cosa prepariamo la crema del tiramisù, setacciando la ricotta e poi lavorandola con la stevia in una terrina. Rendiamola cremosa e senza grumi. Dopo aggiungiamo i tuorli delle uova e lavoriamo bene con una frusta elettrica, infine riponiamo la crema in frigo.

Intanto lavoriamo a neve gli albumi delle uova e incorporiamoli alla crema prelevata dal frigo. Nel fare questa operazione, stiamo attenti a non fare smontare il tutto, aiutandoci con una spatola da pasticceria. Incorporiamo gli albumi poco alla volta, sempre con lo stesso movimento lento e dal basso verso l’alto.

Facciamo riposare la nostra crema in frigo. Nel frattempo riscaldiamo in un pentolino la bevanda di soia insieme ai semi ricavati dalla stecca di cannella e con la stecca stessa.

Giunta quasi a bollore spegniamo la fiamma, facciamo riposare e raffreddare. Prima di utilizzare il tutto come bagna, ricordiamoci di togliere la stecca di vaniglia. Ora mondiamo i lamponi e tagliamone metà in tocchetti.

Nulla da eccepire: ecco il tiramisù super cremoso e leggero con basso indice glicemico e senza zucchero

A questo punto non resta che comporre il tiramisù. Intingiamo nella bagna il primo strato di biscotti e creiamo la base in una pirofila, poi uno strato di crema, infine uno di lamponi a tocchetti.

Continuiamo così fino ad arrivare al bordo della pirofila. A questo punto, se ci piace cospargiamo di cacao amaro e decoriamo con il resto dei lamponi.

Facciamo riposare il dolce in frigo per qualche ora e poi serviamo, magari con un bicchiere di bevanda di soia fresca aromatizzata al cacao o alla cannella.

Approfondimento

È il dolce paradisiaco facile da fare che sta spopolando in questa estate 2021.