Pochi mangiano la zucca così ma si perdono una fonte preziosissima di fibre e vitamine

La zucca è un alimento che non può mancare sulla tavola di ottobre. È l’ortaggio che ognuno di noi dovrebbe avere nel proprio orto, perché buono e altrettanto salutare.

Non per nulla, con essa si può realizzare una deliziosa confettura di stagione che sollazzerà il nostro palato. Ma non è tutto. I modi per sfruttare tutti gli effetti benefici di questo ingrediente eccezionale sono tanti, basta conoscerli. Infatti, la zucca non la si utilizza solo per i primi piatti.

Oltre che per un gustoso risotto, possiamo sfruttarla per preparare squisite vellutate, morbidi panini o dei golosissimi pancake. Tra tutti gli usi in cucina della zucca, alcuni non li si conosce bene, ma si rivelano estremamente benefici. Oggi vogliamo deliziare i nostri Lettori con una ricetta particolare buona da leccarsi i baffi.

Prepariamoci a dare vita a una portata irresistibile e ricca di nutrienti essenziali per l’organismo. Vediamo le dosi e la preparazione.

Un dolce semplice ma da veri intenditori

Chi ama cimentarsi nella preparazione di qualche ottimo dolce casalingo non potrà rinunciare alla ricetta odierna. Si tratta di una gustosissima torta di zucca e mele. Sarà perfetta per terminare i pasti alla grande o per una merenda coi fiocchi.

Ecco gli ingredienti necessari per 4 porzioni:

300 gr di mele;

300 gr di zucca;

70 gr di zucchero di canna integrale;

50 gr di amaretti;

mezzo bicchiere di latte di riso;

una scorza di limone;

50 gr di ricotta morbida;

20 gr di uvetta;

mezza bustina di vanillina.

Sbucciamo le mele e le tagliamo a fette di piccole dimensioni. Le mettiamo in una pentola con 40 gr di zucchero e mezzo bicchiere di acqua. Cuociamo per 15 minuti a fiamma lenta.

Intanto, lavoriamo la zucca eliminando scarti come semi e buccia. La sistemiamo in un tegame, quindi le versiamo sopra lo zucchero restante e il latte di riso. Lasciamola sul fuoco per un quarto d’ora a fiamma molto bassa.

Mentre aspettiamo di terminare la cottura, mettiamo in ammollo l’uvetta in una bacinella con acqua tiepida, quindi la asciughiamo bene.

Ora sistemiamo la zucca e le mele in un contenitore capiente e le amalgamiamo. Poi aggiungiamo gradualmente uvetta, ricotta, amaretti sbriciolati, vanillina e scorza di limone grattugiata. Continuiamo a mescolare finché non otteniamo un composto omogeneo.

Distribuiamo l’impasto in una tortiera infarinata e oliata e lasciamo in forno per un’ora a 150°C. Scaduto il tempo, facciamo raffreddare e potremo gustare la nostra squisita torta di zucca e mele.

Pochi mangiano la zucca così ma si perdono una fonte preziosissima di fibre e vitamine

La bontà di questa ricetta la si vede anche nella genuinità degli ingredienti. La zucca, in particolare, è fonte importantissima di vitamine, soprattutto la A.

Offre anche un ottimo apporto di minerali come potassio, ferro e calcio. Infine, da una spinta a chi ha problemi di stitichezza, grazie alla buona presenza di fibre.

