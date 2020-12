Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Negli ultimi giorni c’è stata una vera e propria corsa alla borraccia personalizzabile della Mulino Bianco e Chiara Ferragni ne ha appena lanciata una in collaborazione con 24bottles (decorata con la mitica @CFMascotte).

Che sia o meno l’incipit di una vera e propria borraccia mania, ecco la nuova tendenza eco-friendly del 2021.

Borraccia mania, ecco la nuova tendenza eco-friendly del 2021

L’Italia è il primo Paese in Europa per consumo di acqua in bottiglia. Si tratta di circa 8 miliardi di bottiglie da 1,5 litri di acqua minerale, la maggior parte delle quali in plastica. Insomma, una quantità enorme di materiale che nella maggior parte dei casi non verrà smaltita.

Ne deriva che anche un piccolo cambiamento nelle nostre abitudini di consumo può avere un impatto enorme sulla sostenibilità ambientale. In questo caso si tratterebbe di rinunciare in parte alla quantità di plastica che consumiamo ogni anno.

Si può, ad esempio, scegliere di utilizzare una borraccia termica in alluminio o acciaio per sostituire la plastica quando si è in giro per una passeggiata o una gita.

In acciaio

La borraccia in acciaio è sicuramente tra le opzioni migliori sia in merito a resistenza, che a qualità e durata di isolamento termico. Va bene sia per le bevande fredde che per quelle calde. In una borraccia in acciaio le bevande calde resistono per ore anche ai climi più freddi, e le bevande fredde restano tali anche dopo ore al sole. Per la sua proprietà inossidabile, l’acciaio non si rovina neanche se posto a contatto con sostanze diverse dall’acqua, cosa che accade, invece, per l’alluminio.

In alluminio

La borraccia in alluminio è decisamente molto comoda in quanto, a differenza di quella in acciaio, è estremamente leggera. Tuttavia, come accennato in precedenza, non si può utilizzare l ’alluminio per tutti i tipi di bevanda e non è ideale per la conservazione di bevande calde.

Qui qualche consiglio su come lavare la propria borraccia.