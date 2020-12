Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Si è soliti dire che il tempo non basta mai. Si tratta di una frase assai diffusa e sempre molto attuale. La continua esigenza di tempo e i troppi impegni stremanti, sono entrambi fattori che portano a dover risparmiare tempo durante la preparazione delle ricette.

Si ricorre spesso a sughi già pronti o a paste già preparate, anche quelle che tipicamente si farebbero in casa. Ma con questa ricetta non si acquisterà più questo prodotto al supermercato.

Ingredienti per la preparazione

600 grammi di farina;

acqua q.b;

olio d’oliva;

cipolla;

carote;

salsa di pomodoro;

basilico a foglie.

Fusilli fatti in casa con ragù rosso

Non molti sanno che i fusilli possono prepararsi in casa con moltissima semplicità. Con questa ricetta non si acquisterà più questo prodotto al supermercato. Per prepararli basterà munirsi di una boule da cucina e inserire la farina e l’acqua poco per volta. Per l’acqua non esiste una quantità precisa, perché molto dipenderà dall’assorbimento della stessa da parte della farina. Versare un filo d’olio d’oliva e attendere che il composto diventi uniforme e liscio. Riporre il panetto in frigo, ben intriso di olio d’oliva.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Una buona regola è quella di mantenere sempre la pasta e le mani ben oleose durante la realizzazione dei fusilli. Munirsi di una bacchettina o di strumenti appositamente ideati per la realizzazione dei fusilli. In antichità, e in molte famiglie tutt’oggi, si utilizzavano i ferri che le nonne impiegavano per realizzare i tessuti. L’importante è che lo strumento prescelto sia ben oleato, per evitare che la pasta attacchi.

Prendere la pasta e formare una sorta di cilindro lungo circa dieci centimetri, pressare sopra il ferretto ben oleato. Esercitare una leggera pressione che servirà a far inglobare al centro del fusillo il ferretto e muovere le mani avanti e indietro. Il movimento è lo stesso previsto per la realizzazione degli gnocchi. A questo punto sfilare il fusillo realizzato con molta cura. Al centro, sarà rimasto il tipico incavo dei fusilli. Per condire, preparare un ragù rosso di carne tritata con soffritto di sedano, carote e cipolle, in cui tuffare questi deliziosi fusilli fatti in casa.