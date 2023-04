Borghi autentici d’Italia: 3 gioielli sul lago da visitare in primavera dove gli stranieri comprano casa

L’Italia è meta apprezzata anche dal turismo estero. Sono tanti gli stranieri in visita ogni anno e non solo nelle città d’arte. I piccoli borghi sono il luogo ideale in cui comprare casa secondo il pubblico internazionale. Eccone 3 bellissimi affacciati sul lago in cui molti andrebbero serenamente a vivere.

Con l’arrivo della bella stagione parte l’assedio ai borghi d’Italia.

Pasqua e Pasquetta hanno visto, come ogni anno, frotte di turisti invadere le località più suggestive. Ma non tutti i posti sono puntualmente presi d’assalto dall’orda di viaggiatori. Alcuni restano tranquilli e idilliaci e per questo ideali per soggiornarvi, o addirittura stabilirsi. Anche la fetta di turismo straniero la pensa allo stesso modo, tanto che le richieste per acquistare casa non sarebbero poche. Ecco 3 perle lacustri che attirano sguardi da ogni angolo d’Europa, ideali per un weekend.

Borghi autentici d’Italia: 3 gioielli sul lago amati dai forestieri

Il lago è una destinazione particolarmente apprezzata, anche fuori dai confini italiani. Tedeschi e olandesi ne sono grandi estimatori, ma non si escludono visitatori provenienti da altri Paesi europei. Proprio in questo contesto si situa Tignale, la prima località degna di nota. Il borgo sorge in provincia di Brescia, nel bel mezzo di uno splendido parco che porta sino alle rive del lago di Garda. Qui si possono scattare foto da cartolina, tra gli scorci mozzafiato sulle acque cristalline o la vegetazione di ulivi. La bellezza del luogo ha fruttato l’ambita bandiera arancione, premio per la salvaguardia del patrimonio ambientale e storico.

Colonno

Ci spostiamo ora dal Garda sino alle sponde del lago di Como, per far visita a Colonno. È un piccolo paese adagiato sulle pendici del Monte Costolone, con un territorio tutto da esplorare. Le stradine strette e i riferimenti medievali sono ancora visibili tra le mura. Al di fuori, la Greenway del Lago attraversa per circa 10 km l’area circostante collegando centri come Lenno, Tremezzo e Griante. Anche la buona cucina è di casa, vedi le prelibatezze a base di formaggi, salumi e selvaggina alla griglia.

Oggebbio

Con meno di 900 abitanti, è Oggebbio a chiudere in bellezza la nostra selezione delle location in vista all’estero. Il centro del Verbano-Cusio-Ossola è una perla del lago Maggiore e il suo territorio racchiude ben quindici villaggi. Villa Anelli è uno dei maggiori punti attrattivi e un geniale esempio di architettura dell’epoca. Gli esploratori potranno fare un’escursione verso le spiagge o le frazioni vicine, percorrendo sentieri e mulattiere secolari. Non distanti e raggiungibili in barca ci sono le Isole Borromee, tutte da gustare. Più in là c’è poi la destinazione perfetta per le famiglie: il Parco Zoo di Villa Pallavicino. Qui ci si imbatterà in una grande varietà di specie animali, pronte ad alimentare la curiosità dei più piccoli. Sono questi, dunque, alcuni dei borghi autentici d’Italia: 3 gioielli sul lago in cui lascerai il cuore, senza alcun dubbio.