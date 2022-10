Bonus trasporti 60 euro può essere richiesto anche più volte fino a dicembre

Una buona notizia arriva sul fronte trasporti: il Bonus trasporti da 60 euro può essere replicato. Anche se la normativa che lo ha introdotto faceva, erroneamente, intendere che poteva essere utilizzato una sola volta a persona. Questo potrebbe dare a chi utilizza i trasporti pubblici per scuola o lavoro, un aiuto non indifferente. La notizia, invece, potrebbe essere un po’ meno bella per chi a settembre lo ha utilizzato per acquistare un abbonamento annuale. Cerchiamo di chiarire come funziona il Bonus dopo i chiarimenti.

Il Bonus trasporti non è solo per una volta

Al secondo mese di fruizione del Bonus trasporti, le istruzioni messe a disposizione al riguardo fanno comprendere come la misure fosse stata fraintesa. Inizialmente era passato il concetto che si potesse chiedere una sola volta per ogni beneficiario ma non è così.

Nell’articolo 2 del Decreto Aiuti, infatti è specificato che il beneficio copre fino al 100% della spesa sostenuta per l’acquisto di un abbonamento per il trasporto pubblico. Che il limite massimo della misura è di 60 euro per ogni richiedente. E che è valido per un solo abbonamento annuale, mensile o per più mesi. E questo ha portato sicuramente fuori strada. Visto che si poteva intuire che si poteva acquistare un solo abbonamento.

La FAQ chiarisce

In data 5 settembre, però, sul sito dedicato al Bonus sono state pubblicare delle FAQ. Una di queste chiarisce che è possibile effettuare una sola richiesta del Bonus trasporti, ma al mese. Nei mesi successivi alla prima richiesta, quindi, è possibile presentarne altre per un nuovo abbonamento mensile. E questo fino a dicembre 2022 o fino all’intera utilizzazione delle coperture stanziate.

La stessa persona, quindi, se ha richiesto il Bonus per l’abbonamento mensile di settembre, potrà presentare una nuova richiesta. Per l’abbonamento mensile di ottobre, poi per quello di novembre e così via.

Bonus trasporti 60 euro può essere richiesto fino al termine dei fondi stanziati

E i 60 euro di misura massima non vanno intesi come importo utilizzabile per ogni persona, ma come spesa limite mensile. Si potranno avere, quindi, a disposizione 60 euro a settembre, 60 euro a ottobre, ecc., fino al termine dei fondi stanziati. Se i fondi saranno sufficienti a sostenere le richieste si potrà avere il beneficio fino a dicembre. Pari a 60 euro al mese (o a copertura dell’intera spesa sostenuta, se minore).

Chi non potrà sfruttare il Bonus sono coloro che a settembre hanno utilizzato la cifra messa a disposizione per l’acquisto di un abbonamento annuale. In questo caso, infatti, il beneficiario essendo coperto per tutti i 12 mesi non potrà chiedere un nuovo Bonus a ottobre. E avrà potuto sfruttare solo un massimo di 60 euro di sconto sulla spesa.

