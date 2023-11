Una somma aggiuntiva sulle pensioni, questo il cosiddetto Bonus tredicesima. Un emolumento aggiuntivo sui trattamenti pensionistici che l’INPS dà a diversi pensionati proprio con la mensilità di dicembre. Non tutti i pensionati possono godere di questo Bonus. Ecco perché adesso andremo ad analizzare quali sono i requisiti per ottenerlo è come si fa ad ottenerlo a dicembre. In parole povere alcuni pensionati potrebbero godere di un Bonus in più oltre al rateo di pensione normale che a dicembre di ogni anno è già più alto per via della corresponsione della tredicesima mensilità.

Bonus sulle pensioni il 1° dicembre, ecco a chi toccano 154,94 euro in più e che requisiti servono

Un Bonus pari a 154,94 in unica soluzione è con la mensilità di dicembre. Questo ciò che prenderanno alcuni pensionati insieme al rateo di pensione del prossimo mese. Il bonus è erogato senza alcuna domanda da parte dei pensionati perché è l’Istituto che verificando il diritto al godimento di questa indennità aggiuntiva può concederlo o meno ai pensionati.

Tutto incrociando le banche dati dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate. Perché il Bonus dipende dalla pensione percepita dal diretto interessato ma anche dai redditi prodotti, da solo o con il coniuge. Va detto comunque che l’emolumento aggiuntivo è provvisorio dal momento che tiene conto di una situazione di importo della pensione e di redditi del pensionato suscettibile di variazioni. Ecco perché spesso si hanno notizie di pensionati che restituiscono il Bonus precedentemente percepito. Evidentemente perché nel momento dei calcoli definitivi da parte dell’INPS, emerge che il diritto al Bonus non era spettante.

Ecco come funziona la cifra aggiuntiva di dicembre per i pensionati

A dicembre potranno percepire il Bonus aggiuntivo i pensionati che hanno assegni non superiori al trattamento minimo. La conferma del bonus

Il bonus, che ha visto i natali con la Legge di Bilancio del 2001, è stato confermato dal Governo Meloni già quest’anno e senza alcuna modifica. Nemmeno per gli importi del Bonus per i quali non è prevista quindi la rivalutazione. Per poter ottenere totalmente il bonus sarà necessario percepire una pensione, comprensiva delle eventuali maggiorazioni sociali, non superiore a 7.327,32 euro annui. Questa la regola 2023. Se invece il pensionato percepisce un trattamento fino a 7.482 euro, avrà diritto ad un Bonus ridotto.

E calcolato dalla differenza tra 7.482,26 euro e la pensione che percepisce effettivamente. Come detto in precedenza, il Bonus è collegato anche alle situazioni reddituali del pensionato e del suo eventuale coniuge. Per rientrare nella platea dei beneficiari del Bonus infatti occorre non superare come reddito complessivo personale la cifra di 10.990,98 euro, ovvero 1,5 volte il trattamento minimo. Se invece il diretto interessato è coniugato, non deve superare il reddito complessivo cumulato con il coniuge pari a 21.981,96, cioè 3 volte il trattamento minimo INPS. Queste le regole quindi per il Bonus sulle pensioni il 1° dicembre prossimo.