Le quotazioni ACEA registrano la terza seduta consecutiva al ribasso dando un forte segnale ribassista. Nelle prossime sedute potrebbe essere cruciale la tenuta dei supporti.

I punti di forza e di debolezza del titolo

Dal punto di vista della valutazione sia a livello di fondamentali che di multipli di mercato, le azioni ACEA risultano esse sottovalutate. Il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Inoltre, la società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli degli utili. Infine, l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

Altro aspetto interessante è che nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società.

ACEA è di grande interesse anche per investitori in cerca di rendimento. Allo stato attuale, infatti, il dividendo esprime un rendimento di oltre il 7%.

Le raccomandazioni degli analisti

Le azioni ACEA sono molto apprezzate dagli analisti dal punto di vista del target di prezzo medio a un anno. Come si vede dalla figura, infatti, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di oltre il 30%. Questa forte sottovalutazione stride con il rating assegnato dai due analisti. Entrambi, infatti, hanno un rating Mantieni, indicando, quindi, un approccio impostato alla prudenza.

Terza seduta consecutiva al ribasso per ACEA, accelerazione in arrivo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ACEA (MIL:ACE) ha chiuso la seduta del 8 novembre in ribasso dello 0,52% rispetto alla seduta precedente a quota 11,39 €.

La tendenza in corso è ribassista e ha visto le quotazioni registrare tre seduce consecutive al ribasso disegnando un pattern ribassista denominato Three Black Crows. È interessante notare che il ribasso è scattato nel momento in cui l’RSI ha taglio al ribasso il livello di ipercomprato dando un segnale ribassista.

In questo contesto, il ribasso potrebbe prendere ancora più forza nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 10,84 €.

I rialzisti, invece, potrebbero prendere forza nel caso di chiusure giornaliere superiori a 11,51 €.

