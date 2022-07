Coloro che in questo anno 2022 hanno deciso di installare dei sistemi di produzione elettrica rinnovabile potranno beneficiare di un Bonus energia stabilito dall’ultima legge di Bilancio.

Il Bonus è elargito ai beneficiari sotto forma di credito d’imposta sulle spese che si sono dovute sostenere per l’installazione degli impianti di energia rinnovabile, come i fotovoltaici. I pannelli solari possono essere anche puliti da soli con alcune modalità giuste, risparmiando circa 500 euro.

Scendiamo nei dettagli e vediamo come fare domanda per ottenere questo Bonus per il passaggio all’energia rinnovabile e come beneficiarne.

Quanti sono i fondi a disposizione?

I fondi stanziati dal Governo Draghi affinché più cittadini possano passare dalla normale energia elettrica all’energia pulita, sostenibile e rinnovabile, sono di 3 milioni di euro. Questi fondi saranno suddivisi tra coloro che faranno domanda e faranno i lavori in questo 2022.

Questo è l’unico requisito fondamentale conosciuto al momento da rispettare se si vuole ottenere questo tipo di Bonus.

Per quanto riguarda le istruzioni su eventuali altri requisiti indispensabili da rispettare o su come inviare le domande, al momento non si sa nulla. Ci saranno al più presto nuovi dettagli da parte del Governo e dell’ Agenzia delle Entrate.

Bonus per il passaggio all’energia rinnovabile, come fare domanda, come ottenerlo e in che cosa consiste

Chi potrà fare richiesta di questo Bonus? Potranno richiedere questo Bonus solo le persone fisiche e non persone giuridiche, come società ed enti. Nei prossimi mesi verrà pubblicato un modulo online per poter inviare la richiesta.

L’aspetto più importante da ricordare è che i lavori sui sistemi di energia rinnovabile che potranno beneficiare di questo Bonus, sotto forma di credito d’imposta, devono essere iniziati e terminati in questo 2022, né prima, né dopo.

Si attendono maggiori dettagli sull’invio e le modalità di richiesta da parte dell’Agenzie delle Entrate, ma già possiamo anticipare che sarà tramite il portale dell’Agenzia stessa che bisognerà inviare l’istanza e i documenti necessari che saranno richiesti.

Il Bonus potrà essere richiesto anche nel caso in cui ci sia già un impianto fotovoltaico, ma si decida di aggiungere un sistema di accumulo energia.

Il credito d’imposta di cui si potrà beneficiare, in questo caso, sarà proporzionale alle spese sostenute.

L’importante è che l’integrazione riguardi sempre fonti di energia rinnovabile. Ricordiamo che non è possibile richiedere più di un Bonus per le stesse spese.

Al momento non si conosce l’ammontare del Bonus per ogni singolo beneficiario. Si sa solo che il totale dei fondi messi a disposizione dal Governo è di 3 milioni di euro. Solo dopo che saranno rese note le modalità di invio della domanda e si saranno conteggiati i beneficiari, si potrà stabilire la somma di cui ogni singolo potrà godere. Bisognerà attendere. Seguiranno aggiornamenti.

