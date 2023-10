Bonus di 600 euro e tante altre agevolazioni per studiare in questa prestigiosissima università italiana

Bonus di 600 euro e tante altre agevolazioni per studiare in una prestigiosissima università italiana-Foto da pixabay.com

Scegliere di studiare all’Università per Stranieri di Perugia è una scelta vincente in quanto permette di entrare in un contesto multiculturale e plurilingue, che offre un ampio ventaglio di possibilità di studio e tirocinio all’estero. Quest’anno, poi, il prestigioso ateneo ha messo a punto varie agevolazioni economiche per promuovere il diritto allo studio delle nuove generazioni.

Mandare i figli a scuola e fargli poi frequentare l’università è una spesa molto onerosa che incide fortemente sul bilancio famigliare. Lo studio però, oltre ad essere un diritto, è anche una grande opportunità soprattutto per i giovani più meritevoli e con doti spiccate. Un vero peccato quindi rinunciarvi solo per motivi di carattere puramente economico. Per l’anno accademico 2023/2024, la prestigiosa Università degli Studi di Perugia offre un Bonus di 600 euro e tante altre agevolazioni. L’Ateneo perugino rientra fra le università più antiche del nostro Paese. Venne infatti fondata nel 1308.

Bonus di 600 euro e tante altre agevolazioni

Da quest’anno, l’ateneo di Perugia offre agli studenti dei corsi di laurea triennale e laurea magistrale la possibilità di richiedere un bonus studenti da poter spendere in beni e servizi, come acquisto di libri, personal computer e accessori informatici, abbonamenti a musei, cinema e teatri, abbonamenti a periodici e riviste digitali; biglietti di trasporto, corsi di lingua e informatica, etc…

Il bonus è legato ai meriti accademici. Per poter inoltrare la domanda, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

essere regolarmente iscritti a un corso di laurea triennale o laurea magistrale dell’Università per Stranieri di Perugia;

essere in regola col pagamento delle tasse;

non essere fuori corso;

aver conseguito entro il 29 febbraio almeno 40 crediti formativi universitari (nell’anno accademico 2022/2023). I neo-iscritti per l’Anno Accademico 2023/2024 dovranno sostenere almeno un esame entro febbraio 2024.

Le offerte e i plus dell’Università di Perugia

Oltre ai corsi di lingua e cultura italiana per stranieri, l’Università per Stranieri di Perugia offre corsi di laurea, master e dottorati a studenti italiani e stranieri. Una formazione di elevata qualità, in un ambiente cosmopolita.

Altre agevolazioni

Quest’anno, l’offerta formativa dell’Ateneo umbro si arricchisce del bonus di 600 euro e tante altre agevolazioni messe a punto per sostenere il diritto allo studio delle nuove generazioni. In questo modo, si vuole promuovere l’accesso alla formazione e incentivare gli studenti alla scoperta dell’ampia gamma di opportunità offerte dalla città di Perugia e dalla regione umbra.

Per gli iscritti con un reddito ISEE “Università” rientrante nella “No-Tax Area” è prevista l’esenzione delle tasse universitarie, mentre per i redditi superiori importi ridotti.

Altre agevolazioni sono previste per studenti diversamente abili, studenti stranieri e per quanti hanno conseguito il diploma di scuola superiore con il punteggio massimo.

