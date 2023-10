Premesso che, al momento, la reazione dei mercati azionari a quanto sta accadendo in Israele e nella striscia di Gaza potrebbe essere molto negativa, diamo un’occhiata alle 3 azioni bancarie che hanno trascinato al rialzo il Ftse Mib in chiusura di settimana: Banco BPM, BPER Banca e Unicredit. Da notare che tra le 3 azioni bancarie che hanno trascinato al rialzo il Ftse Mib in chiusura di settimana ben 2 si collocano tra i migliori 3 titoli azionari del Ftse Mib da inizio anno. In particolare, con un rialzo di circa il 70% le azioni Unicredit sono le migliori di tutto il Ftse Mib.

Se crollano i massimi annuali le quotazioni potrebbero accelerare al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banco BPM (MIL:BAMI) ha chiuso la seduta del 6 ottobre in area 4,759 €, in rialzo del 3,46% rispetto alla seduta precedente.

Le quotazioni si trovano a contatto con i massimi annuali in area 4,8 €. La rottura di questo livello potrebbe provocare un’accelerazione rialzista secondo lo scenario mostrato in figura. I ribassisti, invece, potrebbero accelerare al ribasso nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 4,537 €.

Rotte al rialzo importanti resistenze, quali potrebbero essere gli obiettivi rialzisti? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 6 ottobre in area 2,915 €, in rialzo del 3,00% rispetto alla seduta precedente.

Alla chiusura del 6 ottobre le quotazioni hanno rotto la forte area di resistenza individuata dal livello 2,903 €. Se confermato, questo segnale rialzista potrebbe spingere le quotazioni al rialzo secondo lo scenario mostrato in figura.

Viceversa, una chiusura giornaliera inferiore a 2,903 € potrebbe favorire una ripresa del ribasso.

Ottima prova di forza di Unicredit, ma il vero livello chiave deve essere ancora affrontato: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 6 ottobre in rialzo del 2,86% rispetto alla seduta precedente, a quota 22,46 €.

Con due ottime sedute consecutive al rialzo, le quotazioni di Unicredit hanno accelerato al rialzo, ma il vero livello chiave si trova in area 23,49 €. Questo livello, infatti, già in passato ha frenato l’ascesa del titolo. Il futuro del titolo, quindi, dipenderà da quanto potrebbe accadere in prossimità di questo livello.

