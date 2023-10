Quanto guadagnano i concorrenti di Pechino Express, chi sono le coppie e l’itinerario del programma

La nuova edizione di Pechino Express è dietro l’angolo. La produzione ha finalmente svelato le coppie in gara e il percorso prestabilito. Ma qual è il cachet per ognuno dei partecipanti al reality show? Scopriamo quanto guadagnano.

Pechino Express è il viaggio a tappe che entusiasma i telespettatori di Sky. Per l’edizione del 2024 si conoscono finalmente i nomi dei partecipanti, famosi e no. Inoltre, si saprebbe anche il percorso e le varie ambientazioni che questi dovranno affrontare. Il format del programma sembra non cambiare molto e il funzionamento resta pressoché il medesimo. A presentare ci sarà il volto noto di Costantino della Gherardesca. Come inviato speciale, invece, ecco spuntare la figura esilarante di Fru del gruppo comico The Jackal. Entriamo, dunque, nei dettagli e vediamo chi sono e quanto guadagnano i concorrenti di Pechino Express.

Le coppie e il percorso da seguire

I volti del reality show visibile sulla tv e in streaming sono un misto di celebrity e “comuni mortali”. Si parte col duo formato dal telecronista Fabio Caressa e la giovane studentessa Eleonora. Si passa quindi all’agguerrita coppia di fratelli pasticceri, Damiano e Massimiliano Carrara. Dalla cucina al set, ecco poi gli attori Artem e Antonio Orefice, che chi ha seguito la fiction “Mare Fuori” conoscerà bene.

Tutti questi si contenderanno la vittoria finale con altri personaggi del calibro di Paolo Cevoli, che gareggerà con la moglie. Ma ci sono anche Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, amici e colleghi di lavoro, e Kristian Ghedina con l’ex pallavolista azzurra Francesca Piccinini. Chiudono la lista dei pretendenti al titolo Maddalena Corvaglia con Barbara Pietrillo e Antonella Fiordelisi con miss Universo Argentina, Estefania Bernal.

Il tragitto studiato, invece, si chiama “Rotta del Dragone”. Le destinazioni da raggiungere sono tre e tutte intrise di fascino orientale. Si parte dal Vietnam del nord proseguendo con il Laos, per arrivare fino all’esotico Sri Lanka.

Quanto guadagnano i concorrenti di Pechino Express: ecco il possibile cachet

Gli incassi degli sfidanti per l’edizione dell’anno prossimo non sarebbero ancora noti. Tuttavia, possiamo rifarci alle stagioni precedenti per trarne delle ipotesi. Nello specifico, in passato ogni tappa sarebbe valsa ben 5.000 euro per la coppia che se la aggiudicava. Il traguardo finale, invece, avrebbe fruttato esattamente il doppio (10.000 euro). Tuttavia, bisogna precisare che gli incassi non dovrebbero restare nelle tasche dei partecipanti, ma si devolveranno alle organizzazioni operanti nei Paesi attraversati durante le riprese. Non resta che pazientare ancora un po’, prima di godersi l’ennesimo viaggio emozionante e ricco di sorprese.