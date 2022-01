Con la Legge di Bilancio 2022 sono scattate molte novità per diverse agevolazioni e per alcuni finanziamenti in favore di tanti contribuenti.

Con la quarta ondata, il coronavirus e le sue varianti sta nuovamente mettendo in ginocchio il Mondo intero. La curva epidemica è in continuo rialzo e sono tante le persone costrette a stare in casa e a sospendere le proprie attività lavorative.

Un duro colpo per gli italiani che sperano in un maggiore sostegno da parte delle Istituzioni nell’arco di questo 2022, come negli anni scorsi.

Più volte abbiamo parlato della agevolazioni messe in campo dal Governo negli ultimi due anni. Per contrastare la crisi economica causata dalla pandemia non mancano bandi e concorsi nel settore dell’occupazione pubblica.

Dopo due anni di stop forzato, soprattutto i giovani sono alla ricerca di nuove opportunità di lavoro. A tal proposito, segnaliamo che scade il 26 gennaio questo bando nazionale per ottenere 444,30 euro per un anno.

Inoltre, gli effetti del Covid 19 hanno contribuito ad aumentare quel bisogno di risparmio, soprattutto sulle spese domestiche. Dunque, considerando anche gli aumenti di luce e gas in bolletta, conoscere qualche buona abitudine per risparmiare è sempre utile.

In questo periodo, in cui l’Italia intera è sotto la morsa del freddo, sfruttare qualche piccolo segreto potrebbe far risparmiare anche molti soldi, ad esempio sul riscaldamento. In un articolo precedente avevamo mostrato 4 trucchi per riscaldare casa senza spendere più soldi del dovuto e senza sprechi.

Quest’oggi, invece, parleremo dei Bonus 2022, molti contribuenti INPS riceveranno la comunicazione per un nuovo bonifico di 600 euro ma la truffa è dietro l’angolo

Da quando sono stati introdotti i Bonus Covid 19 si è esteso a macchia d’olio anche un altro fenomeno. Stiamo parlando del phishing. Una frode informatica che punta al furto dei dati sensibili. Informazioni personali su coordinate bancarie o postali che potrebbero finire nelle mani sbagliate. Una truffa che ha colpito milioni di contribuenti che si sono visti sparire i risparmi di una vita, dopo un solo clic.

I malviventi, nascosti dietro ad una tastiera, non si sono arresi neanche nel 2022, nonostante i continui avvisi della Polizia Postale.

Dunque, occhio ai Bonus 2022, molti contribuenti INPS riceveranno questa la comunicazione per un nuovo bonifico di 600 euro ma la truffa è dietro l’angolo.

Inizio d’anno burrascoso per l’INPS. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, infatti, è stato preso di mira per mettere a segno l’ennesima truffa online.

Attraverso una falsa e mail, che apparentemente sembrerebbe da parte dell’INPS, agli utenti si comunica del mancato accredito di un bonifico da 600 euro.

In particolare il testo della e mail dice così: “Con la presente comunichiamo che l’ordine di bonifico a vostro favore da INPS è stato regolarmente eseguito. Non siamo in grado di effettuare il bonifico perché ci risulta che i dati registrati nel sistema non solo aggiornati”.

Ed è a questo punto che scatta la truffa vera e propria perché la e mail continua con la richiesta di cliccare su un link per aggiornare i dati personali. Una volta cliccato il link si aprirà una pagina con delle sezioni da compilare.

Un’operazione da non fare mai! I dati saranno rubati nel tentativo di accedere al conto corrente dell’utente con sistemi telematici all’avanguardia.

Non solo e mail

I tentativi di truffa non avvengono soltanto tramite e mail. Bisogna fare attenzione anche ad SMS e telefonate sospette.

Inoltre, l’INPS smentisce anche la notizia di nuovi fantomatici Bonus 2022. Restano in vigore solo i benefici già concessi dalle normative.