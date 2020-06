Quando pensiamo al bonifico, il nostro pensiero va direttamente alle banche.

In realtà, negli ultimi anni le Poste Italiane si sono trasformate in Istituti di credito sempre più simili alle banche tradizionali.

Le Poste hanno ampliato la gamma dei prodotti e dei servizi finanziari erogati. Alcuni dei quali prima potevano essere effettuati solo in banca.

Oggi, sono circa 13 mila gli uffici postali in tutta Italia.

I clienti di Poste Italiane, dunque, possono effettuare delle vere e proprie operazioni bancarie tra le quali anche effettuare bonifici.

Cercando di rispondere alle domande di molti lettori, vediamo qual è l’importo massimo del bonifico postale.

Bonifico postale: qual è l’importo massimo

Qui abbiamo risposto ai lettori che ci chiedevano l’importo massimo di un bonifico bancario.

Vediamo allora quale differenza c’è tra il bonifico postale e quello bancario e qual è l’importo massimo per il bonifico postale.

Bonifico postale cos’è

Il bonifico postale è un bonifico che non si effettua tramite banca ma a mezzo Poste Italiane.

Per effettuare un bonifico postale non è necessario essere titolari di un conto Banco Posta o di altro prodotto delle Poste.

Come effettuare un bonifico postale

Vediamo, allora, come si può effettuare un bonifico postale.

Le opzioni sono essenzialmente tre:

-quando non si è titolari né di un conto corrente postale né di altro prodotto delle Poste, ci si può recare direttamente alle Poste, consegnare i soldi contanti e disporre il bonifico

-quando, invece, si è titolari di un conto BancoPosta, ci si può recare in ufficio oppure online mediante il servizio home banking o tramite App dal cellulare

-o ancora tramite Postepay business o Postepay evolution recandosi direttamente in ufficio, oppure tramite App o internet

I limiti

Per quanto riguarda l’importo massimo del bonifico postale ci sono alcuni limiti che è importante conoscere. Vediamo insieme quali sono:

a) per i bonifici postali disposti dall’ufficio postale è possibile effettuare bonifici SEPA senza limiti di importo;

b) per i bonifici postali disposti da Internet Banking, l’importo massimo di un bonifico SEPA è di 15mila euro per singola operazione. Non ci sono limitazioni giornaliere;

c) per i bonifici postali disposti da App l’importo massimo è di 5mila euro per singola operazione. Il limite giornaliero è di 5mila euro.